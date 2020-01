"W tej sytuacji takie zabezpieczenie jest na wyrost"

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek w Strasburgu, że wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o zablokowanie prac Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego.

- Czekamy przede wszystkim na treść tego wniosku. Nie wiem, w jakim zakresie Komisja Europejska chciałaby to zabezpieczyć - zastrzegł. Powiedział, że "przedmiotem zabezpieczenia jest Izba Dyscyplinarna i to Izba Dyscyplinarna, Sąd Najwyższy by podejmował decyzję co do zastosowania się".