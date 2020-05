"Historia, która nawet w najgorszych czasach PRL byłaby nie do pomyślenia"

View this post on Instagram

Pamiętam dokładnie jak w 1984 roku zamiast "To tylko tango" Maanamu w LIście Przebojów Trójki grano wyłącznie przygrywkę werbli z tego utworu. Jackowscy nie zgodzili się na występ w Sali Kongresowej dla młodzieżówek socjalistycznych ZSRR i PRL. Maanam nie był przez jakiś czas grany na antenie Polskiego Radia. Ale przetrwał. A PRL nie.👏🏼 Cenzura polityczna nigdy nie wygra z życiem.💪🏼Usunięcie krytycznego utworu Kazika z 1. miejsca, choć właściwie należałoby napisać: "usunięcie zapisu 1998. wydania listy" z internetu jakoś tak znacząco wpisuje się w Orwella, rok 1984 w jego powieści i rok 1984 w naszym życiu.🖌Mętne wydają mi się tłumaczenia dyr., że na pierwsze miejsce dostała się piosenka "spoza listy". Każda piosenka jest kiedyś "spoza listy". 💥Przed Bożym Narodzeniem 2019 zatelefonował do mnie młody dziennikarz i zaproponował, abym nagrał życzenia dla słuchaczy. Powiedziałem, że chętnie, ale powiem tylko jedno: "Życzę wam, żebyście przestali słuchać Trójki". 💥Jestem przez tę stację wciąż zauważany. "Nie ma" zdobyło w 2018 r. drugie miejsce w konkursie słuchaczy na książkę roku, cenię tam kilkoro dziennikarzy od kultury, zwłaszcza Jana Niebudka. Czasem ktoś prosi mnie o nagranie jakiejś wypowiedzi. Mimo to doszedłem do wniosku, że czas na mój osobisty bojkot Trójki.😢Stałem trochę okrakiem wobec tego radia, z którym byłem związany jako nastolatek (było dla mnie w Złotoryi, w latach 1981-1985 całym światem). Tam wystąpiłem po raz pierwszy przed mikrofonem jako 20-letni dziennikarz "Na przełaj". Z Trójką współpracowałem jako autor książek. Dla niej nagrałem dźwiękową wersję "Niedzieli". Ponieważ część zespołu po przejęciu mediów publicznych przez PiS, tam została (rozumiem wszystkie przyczyny i nigdy o nikim z tego powodu źle nie pomyślałem) zawsze chciałem im wyjść naprzeciw. Nagrać minutę, dwie o książkach. Myślałem: słuchacze niczemu nie są winni. Jednak dziś schodzę z tej barykady, gdzie tak sobie tkwiłem okrakiem, bo się boję, że zastygnę w tej pozycji i nie dojdę na własnych nogach w dobrym kierunku. (Fot. Karolina Misztal/Reporter).