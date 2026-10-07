Polska Pilnie zwołana komisja do rozpatrzenia projektów aborcyjnych. "Sprawa na ostrzu noża" Patryk Michalski |

Żukowska: jutro ogłosimy decyzję w sprawie prac na ustawą aborcyjną Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Według naszych ustaleń komisja w pierwszej kolejności ma zająć się dwoma projektami: dotyczącym dekryminalizacji aborcji oraz przywrócenia stanu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. - Projekty powinny trafić na salę plenarną na kolejnym posiedzeniu, co zbiegnie się z szóstą rocznicą tego skandalicznego wyroku - mówi jeden z naszych rozmówców.

- Włodzimierz Czarzasty stawia sprawę na ostrzu noża - dodaje inne źródło. Posłanki KO przyznają, że decyzja ich cieszy, choć jedna z nich zaznacza, że były gotowe do prac od dawna.

Czarzasty: wracamy do projektów dotyczących aborcji

Wpis w tej sprawie opublikował w serwisie X marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. "Wartości się nie porzuca. W listopadzie 2025 r. mówiłem w PAP: najpierw walka o prawa par jednopłciowych - ile się da, a potem sprawa aborcji. Dziś mamy już ponad 500 transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą" - oświadczył.

"Teraz wracamy do projektów dotyczących aborcji. Prezydium Sejmu, na wniosek posłanki Doroty Łobody, zwołało na jutro, na godz. 9.00 komisję do spraw prawa aborcyjnego" - przekazał.

Wartości się nie porzuca.



W listopadzie 2025 r. mówiłem w PAP: najpierw walka o prawa par jednopłciowych - ile się da, a potem sprawa aborcji. Dziś mamy już ponad 500 transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.



Teraz wracamy do projektów dotyczących… pic.twitter.com/4cH9NZR1Ag — Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) October 7, 2026 Rozwiń

Kolejne zwołanie posiedzenia. Poprzednie nie doszło do skutku

Sejmowa komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży została powołana 12 kwietnia 2024 roku. Zebrała się łącznie siedem razy. Ostatni raz 9 lipca 2024 roku. Od tego czasu jej prace zostały całkowicie zamrożone.

Jak ustalił wcześniej Michalski, posiedzenie komisji - po długiej przerwie - miało odbyć się 14 września. Zostało jednak odwołane. Wówczas w oficjalnym uzasadnieniu przesłanym przez sekretariat komisji jako przyczynę podano "brak stanowiska Ministerstwa Zdrowia".

W nieoficjalnym rozmowach z Michalskim, czworo jego rozmówców twierdziło, że szefowa komisji - jak i wszyscy inni jej członkowie - zostali postawieni przed faktem dokonanym. - Był telefon z kancelarii premiera, że komisja ma być odwołana. Usłyszeliśmy tłumaczenie, że skoro w Sejmie nie ma szans na liberalizację prawa aborcyjnego do dwunastego tygodnia ciąży - bo nie uda się zebrać większości - to żadne inne rozwiązanie nie zostanie uznane za sukces, a może nas narazić na awanturę wewnątrz koalicji - wyjaśniała jedna z osób, znająca kulisy sprawy.

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