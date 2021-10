Pieniądze z Funduszu Odbudowy dla Polski "w najbliższych dniach"? Rzeczniczka PiS: tak sobie myślę, tak może być

Jeszcze we wrześniu unijny komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentilon powiedział, że przekazanie pieniędzy wstrzymują między innymi podnoszone przez Polskę wątpliwości dotyczące nadrzędności prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym. Chodziło wtedy o wniosek premiera Mateusza Morawieckiego złożony do Trybunału Konstytucyjnego. W ubiegłym tygodniu Trybunał orzekł, że przepisy europejskie uprawniające sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm są niezgodne z konstytucją.