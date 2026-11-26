Kto opłacał kampanię Kierwińskiego? Reporter "Czarno na białym" o ustaleniach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Cykl reportaży "Czarno na białym" "Tajemnice kampanii Kierwińskiego" do obejrzenia w TVN24+>>>

Na rzecz kampanii wyborczej Marcina Kierwińskiego w 2023 roku darczyńcy wpłacili blisko 724 tysiące złotych, z których ponad dwie trzecie pochodziło od osób, których pozycja służbowa lub polityczna zależała od Platformy Obywatelskiej (dziś Koalicji Obywatelskiej - red.) - wynika z ustaleń dziennikarzy "Czarno na białym" Grzegorza Łakomskiego, Dariusza Kubika i Karola Dejasa.

Darczyńcami byli między innymi ludzie ze spółek samorządowych w Warszawie i województwie mazowieckim, burmistrzowie i wiceburmistrzowie dzielnic w stolicy czy kadra kierownicza instytucji samorządowych i urzędów państwowych.

W ocenie Karola Dejasa sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej "wykorzystał ten sam system, który krytykował u polityków PiS". Proceder ten w partii Jarosława Kaczyńskiego autorzy "Czarno na białym" ujawnili w cyklu "Do spółki z PiS".

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"Problemem jest system"

Ta praktyka, choć budzi wątpliwości, jest formalnie zgodna z prawem. Nie ma zakazu, żeby osoby na publicznych stanowiskach wpłacały na kampanie wyborcze konkretnego ugrupowania lub kandydata, nawet gdy zawodowo lub politycznie są związane z partią, której kandydata wspierają. - To jest jakiś temat tabu - przyznał reporter "Czarno na białym" Dariusz Kubik w TVN24.

Zdaniem dziennikarza "problemem jest system". - Gdy oddajesz swój głos jako wyborca, nie wiesz, kto za tym politykiem stoi. Nie masz takiej informacji, kto konkretnie na jego kampanię przeznaczył pieniądze - zwrócił uwagę.

Tłumaczył też, jak wygląda w tej kwestii prawo. - Partie, komitety wyborcze muszą publikować takie informacje, że były wpłaty, ale ogólne na partie, te wielotysięczne powyżej minimalnego wynagrodzenia, one nie wskazują tam, kogo konkretnie dotyczy ta wpłata, na którego konkretnie idzie polityka - mówił. Dziennikarzom udało się ustalić kwotę wsparcia na rzecz kampanii Kierwińskiego, bo w tytułach przelewów na komitet wyborczy znalazło się nazwisko polityka.

Kubik dodał, że w trakcie kampanii ta kwestia nie podlega kontroli Państwowej Komisji Wyborczej. - PKW kontroluje kampanie wyborcze już po wyborach. Więc czy tak naprawdę te komitety ujawniają te informacje o wpłatach? Też tego nie wiemy, bo gdy dzisiaj wchodzimy na ich strony, to te strony [obecnie - red.] nie istnieją po prostu - podkreślił.

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"Nie ma takich przypadków. Nie mówimy o zwykłych osobach"

Z wyliczeń "Czarno na białym" wynika, że co najmniej 113 osób z instytucji podległych politycznie PO wpłacało na kampanię Kierwińskiego.

Jak te osoby tłumaczyły swoje działanie? - Nasi rozmówcy mówili, że "to była moja dobrowolna decyzja". "Nikt do mnie nie dzwonił, nikt mnie nie zachęcał. Podjąłem taką decyzję i wpłaciłem na kampanię" - mówił Dejas.

Dziennikarz zaznaczył, że "tego samego dnia kilkanaście osób jota w jotę" wpłacało na kampanię Kierwińskiego.

- Nie ma takich przypadków. Nie mówimy o zwykłych osobach. Mówimy o ludziach, którzy pracują w instytucjach, którzy pracują w samorządzie warszawskim, (…) to po prostu wygląda na pewien zorganizowany, nie chcę powiedzieć system, ale sposób opłacania konkretnego polityka przez konkretną, podległą mu grupę osób dokładnie tego samego dnia - podkreślił reporter.