Ponad 50 tysięcy wiernych wzięło udział w pielgrzymkach na Jasną Górę. "To prawdziwe spotkanie z Bogiem"

15 sierpnia to w Kościele katolickim uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Tego dnia na Jasnej Górze doroczne uroczystości licznie gromadzą wiernych, z których wielu przybywa w pielgrzymkach.

- Do Matki zawsze idziemy, same nogi niosą - mówiła inna uczestniczka. Kolejna zaś dodała: - To jest takie prawdziwe spotkanie się z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem osobiście i w każdym człowieku, który tutaj z nami pielgrzymuje, który wychodzi nam naprzeciw, który podaje szklankę wody, kawałek chleba. Spotykamy samego Chrystusa w każdym człowieku i to jest właśnie to, czego nam najbardziej potrzeba i co nas tak umacnia i daje dużo siły.