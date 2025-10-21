Wyniki Konkursu Chopinowskiego, "realne szanse" Hołowni, zatrzymanie po próbie podpalenia

Finaliści Konkursu Chopinowskiego Źródło: TVN24

1. Eric Lu zwycięzcą Konkursu Chopinowskiego

Amerykanin Eric Lu został zwycięzcą XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz został laureatem piątej nagrody. Inni Polacy, Jehuda Prokopowicz i Adam Kołduński, zostali wyróżnieni za najlepsze wykonanie mazurka i ballady.

Eric Lu - laureat I nagrody XIX Konkursu CHopinowskiego Źródło: Fot. Wojciech Grzędziński / NIFC

2. "Realne szanse" Hołowni

Pod koniec września Hołownia poinformował o złożeniu aplikacji w naborze na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Według Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceszefa MSZ, Hołownia "ma realne szanse" na stanowisko, jeżeli resortowi dyplomacji uda się "zmontować koalicję" państw w tej organizacji.

3. Zatrzymano podejrzanego o próbę podpalenia biura PO

Policja zatrzymała 44-letniego mężczyznę, którego podejrzewa o próbę podpalenia biura Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie.

Zatrzymany mężczyzna był we wrześniu skazany za groźby wobec premiera Donalda Tuska - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prok. Krystyna Gołąbek. Sąd ukarał go wtedy grzywną.

4. Zderzenie busa z pojazdem amerykańskiej armii

Około godziny 19 w miejscowości Grodziszczko na autostradzie A2 na 137. kilometrze w kierunku Warszawy kierujący busem uderzył w stojący na skrajnej prawej stronie drogi pojazd wojsk amerykańskich - przekazał aspirant Łukasz Kędziora z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W wyniku tego zdarzenia ranne zostały trzy osoby, kierujący busem oraz dwóch żołnierzy armii amerykańskiej. Osoby te zostały przewiezione do szpitala w celu wykonania badań.

5. Bułgaria zezwala na przelot Putina

Szef dyplomacji Bułgarii Georg Georgijew oznajmił, że jego kraj może zezwolić na przelot samolotu z Władimirem Putinem na pokładzie, który będzie leciał na spotkanie z Donaldem Trumpem w Budapeszcie.

Georgijew wyjaśnił, że "kiedy dokonywane są wysiłki na rzecz pokoju, takie wysiłki należy popierać". Rzecznik Kremla przekazał, że Rosja nie zwróciła się z taką prośbą.

