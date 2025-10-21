Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Wyniki Konkursu Chopinowskiego, "realne szanse" Hołowni, zatrzymanie po próbie podpalenia

Ogłoszono zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego
Finaliści Konkursu Chopinowskiego
Źródło: TVN24
Amerykanin Eric Lu został zwycięzcą Konkursu Chopinowskiego. Według wiceszefa MSZ Szymon Hołownia "ma realne szanse" na objęcie funkcji Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o próbę podpalenia biura Platformy Obywatelskiej. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 21 października.

1. Eric Lu zwycięzcą Konkursu Chopinowskiego

Amerykanin Eric Lu został zwycięzcą XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz został laureatem piątej nagrody. Inni Polacy, Jehuda Prokopowicz i Adam Kołduński, zostali wyróżnieni za najlepsze wykonanie mazurka i ballady.

Eric Lu - laureat I nagrody XIX Konkursu CHopinowskiego
Eric Lu - laureat I nagrody XIX Konkursu CHopinowskiego
Źródło: Fot. Wojciech Grzędziński / NIFC

2. "Realne szanse" Hołowni

Pod koniec września Hołownia poinformował o złożeniu aplikacji w naborze na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Według Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceszefa MSZ, Hołownia "ma realne szanse" na stanowisko, jeżeli resortowi dyplomacji uda się "zmontować koalicję" państw w tej organizacji.

Szanse Szymona Hołowni "znacząco wzrosły"
Szanse Szymona Hołowni "znacząco wzrosły"

3. Zatrzymano podejrzanego o próbę podpalenia biura PO

Policja zatrzymała 44-letniego mężczyznę, którego podejrzewa o próbę podpalenia biura Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie.

Zatrzymany mężczyzna był we wrześniu skazany za groźby wobec premiera Donalda Tuska - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prok. Krystyna Gołąbek. Sąd ukarał go wtedy grzywną.

4. Zderzenie busa z pojazdem amerykańskiej armii

Około godziny 19 w miejscowości Grodziszczko na autostradzie A2 na 137. kilometrze w kierunku Warszawy kierujący busem uderzył w stojący na skrajnej prawej stronie drogi pojazd wojsk amerykańskich - przekazał aspirant Łukasz Kędziora z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W wyniku tego zdarzenia ranne zostały trzy osoby, kierujący busem oraz dwóch żołnierzy armii amerykańskiej. Osoby te zostały przewiezione do szpitala w celu wykonania badań.

Bus uderzył w pojazd amerykańskiej armii. Są ranni
Bus uderzył w pojazd amerykańskiej armii. Są ranni

5. Bułgaria zezwala na przelot Putina

Szef dyplomacji Bułgarii Georg Georgijew oznajmił, że jego kraj może zezwolić na przelot samolotu z Władimirem Putinem na pokładzie, który będzie leciał na spotkanie z Donaldem Trumpem w Budapeszcie.

Georgijew wyjaśnił, że "kiedy dokonywane są wysiłki na rzecz pokoju, takie wysiłki należy popierać". Rzecznik Kremla przekazał, że Rosja nie zwróciła się z taką prośbą.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP/EPA

Konkurs ChopinowskiSzymon HołowniaPlatforma ObywatelskaBułgariaWładimir PutinNajważniejsze informacje
