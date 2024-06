O północy z piątku na sobotę rozpoczęła się cisza wyborcza w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Premier Danii Mette Frederiksen została zaatakowana przez mężczyznę na placu Kultorvet w centrum Kopenhagi. Z kolei aktywistki Just Stop Oil zakłóciły "ślub roku" księcia Hugh Grosvenora z Olivią Henson. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 8 czerwca.

1. Trwa cisza wyborcza

Polacy niebawem wybiorą swoich przedstawicieli do europarlamentu. Głosowanie rozpocznie się w niedzielę o 7 rano. Od północy w nocy z piątku na sobotę (z 7 na 8 czerwca) aż do zakończenia głosowania, czyli najpewniej do 21 w niedzielę 9 czerwca trwa cisza wyborcza.