Trump naciska na Zełenskiego, operacja "Horyzont", zarzuty dla wiceszefa CBA

1. Ruszyła operacja "Horyzont"
W związku z aktami dywersji, do których doszło w ubiegłym tygodniu na kolei, szefowie MON, MSWiA oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w środę zapowiedzieli operację "Horyzont".
Prezydent podpisał postanowienie o użyciu wojska do pomocy policji w ramach operacji, a ta rozpoczęła się w piątek o północy i potrwa do 28 lutego 2026 roku.
2. USA wzywają Ukrainę do przyjęcia 28-punktowego planu pokojowego
Portal Axios opublikował 28-punktowy amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk oraz oddania Rosji części terytorium. W Polsce mają stacjonować europejskie myśliwce.
Wołodymyr Zełenski będzie musiał polubić amerykański plan pokojowy - powiedział prezydent USA Donald Trump, odpowiadając na orędzie ukraińskiego przywódcy. Przywołał też swoją opinię z lutego, że Ukraina "nie ma żadnych kart".
3. Zarzuty dla wicedyrektora CBA
Prokurator postawił korupcyjne zarzuty wicedyrektorowi pionu operacyjno-śledczego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, który nadzorował m.in. funkcjonariuszy działających pod przykryciem - dowiedział się tvn24.pl.
W tle jest finansowanie z funduszu operacyjnego hucznych imprez w tajnych lokalach tej służby i korzystanie do prywatnych celów z luksusowych aut tej formacji.
4. Marszałek Czarzasty wygłosił orędzie
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w piątek wygłosił orędzie.
- Będę strażnikiem praw parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w naszej konstytucji - oświadczył i zapowiedział też, że "jednym z jego głównych celów będzie dobra współpraca z rządem".
Czarzasty stwierdził też, że będzie "stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa".
5. Ruch prokuratury w sprawie willi plus
Prokuratura wydała postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na nieruchomości w Jadwisinie. Należy ona do jednego z beneficjentów tak zwanego programu willa plus. Śledczy ustanowili na budynku hipotekę przymusową do kwoty miliona złotych oraz wprowadzili formalny zakaz jego zbywania.
Decyzja ma związek z zarzutami oszustwa, które usłyszeli członkowie zarządu Inte-gry, do której należy obiekt.
Sprawę budynku w Jadwisinie opisali dziennikarze tvn24.pl.
Oto siedem kluczowych faktów na temat willi plus.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Piątkowski / PAP