Trump naciska na Zełenskiego, operacja "Horyzont", zarzuty dla wiceszefa CBA

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Trump: Zełenski będzie musiał zatwierdzić plan pokojowy dla Ukrainy
Źródło: TVN24BiS/Reuters
Ruszyła operacja "Horyzont" w związku z aktami dywersji, do których doszło w ubiegłym tygodniu na kolei. USA wzywają Ukrainę do przyjęcia 28-punktowego planu pokojowego. Prokurator postawił korupcyjne zarzuty wicedyrektorowi pionu operacyjno-śledczego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 22 listopada.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Ruszyła operacja "Horyzont"

W związku z aktami dywersji, do których doszło w ubiegłym tygodniu na kolei, szefowie MON, MSWiA oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w środę zapowiedzieli operację "Horyzont".

Prezydent podpisał postanowienie o użyciu wojska do pomocy policji w ramach operacji, a ta rozpoczęła się w piątek o północy i potrwa do 28 lutego 2026 roku.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Źródło: Przemysław Piątkowski / PAP

2. USA wzywają Ukrainę do przyjęcia 28-punktowego planu pokojowego

Portal Axios opublikował 28-punktowy amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk oraz oddania Rosji części terytorium. W Polsce mają stacjonować europejskie myśliwce.

Wołodymyr Zełenski będzie musiał polubić amerykański plan pokojowy - powiedział prezydent USA Donald Trump, odpowiadając na orędzie ukraińskiego przywódcy. Przywołał też swoją opinię z lutego, że Ukraina "nie ma żadnych kart".

"Jeden z najtrudniejszych momentów w historii". Oświadczenie Zełenskiego
3. Zarzuty dla wicedyrektora CBA

Prokurator postawił korupcyjne zarzuty wicedyrektorowi pionu operacyjno-śledczego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, który nadzorował m.in. funkcjonariuszy działających pod przykryciem - dowiedział się tvn24.pl.

W tle jest finansowanie z funduszu operacyjnego hucznych imprez w tajnych lokalach tej służby i korzystanie do prywatnych celów z luksusowych aut tej formacji.

Wódka, modelki i kokaina w tajnych lokalach. Zarzuty dla wicedyrektora z CBA
4. Marszałek Czarzasty wygłosił orędzie

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w piątek wygłosił orędzie.

- Będę strażnikiem praw parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w naszej konstytucji - oświadczył i zapowiedział też, że "jednym z jego głównych celów będzie dobra współpraca z rządem".

Czarzasty stwierdził też, że będzie "stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa".

Włodzimierz Czarzasty: prezydent reprezentuje, rząd rządzi
Źródło: Kancelaria Sejmu

5. Ruch prokuratury w sprawie willi plus

Prokuratura wydała postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na nieruchomości w Jadwisinie. Należy ona do jednego z beneficjentów tak zwanego programu willa plus. Śledczy ustanowili na budynku hipotekę przymusową do kwoty miliona złotych oraz wprowadzili formalny zakaz jego zbywania.

Decyzja ma związek z zarzutami oszustwa, które usłyszeli członkowie zarządu Inte-gry, do której należy obiekt.

Sprawę budynku w Jadwisinie opisali dziennikarze tvn24.pl.

Oto siedem kluczowych faktów na temat willi plus.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Piątkowski / PAP

TAGI:
Wojsko PolskiePolicjaWojna w UkrainieCBAWłodzimierz CzarzastyNajważniejsze informacje
