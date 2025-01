Są nowi kandydaci w wyścigu o prezydenturę. Ukraina pojmała żołnierzy z Korei Północnej. Tankowiec "floty cieni" dryfował po Bałtyku. Atak zimy daje się we znaki Polakom. Wypadek autokaru na polskich tablicach, są ofiary śmiertelne. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 12 stycznia.

1. Nowi kandydaci w wyścigu o prezydenturę

Adrian Zandberg włącza się do wyścigu o prezydenturę

2. Ukraina pojmała żołnierzy z Korei Północnej

Ukraińska armia wzięła do niewoli dwóch północnokoreańskich żołnierzy. Walczyli oni w rosyjskim obwodzie kurskim częściowo kontrolowanym przez Ukrainę . Schwytanie żołnierzy wroga ogłosił w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Nie było to łatwe zadanie: zazwyczaj Rosjanie i inni żołnierze północnokoreańscy dobijają swoich rannych i robią wszystko, aby zapobiec dowodom udziału jeszcze jednego państwa, Korei Północnej, w wojnie przeciwko Ukrainie" - podkreślił Zełenski .

3. Tankowiec "floty cieni" dryfował po Bałtyku

Tankowiec Eventin, należący do rosyjskiej tak zwanej "floty cieni", został w piątek zatrzymany przez niemiecki holowniki. Statek, który przewozi około 99 tysięcy ton ropy, z powodu awarii silnika dryfował na Morzu Bałtyckim na północ od należącej do Niemiec wyspy Rugii. Jednostka jest odholowywana do portu w Sassnitz. Informacje przekazały niemieckie morskie służby ratunkowe.