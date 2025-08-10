Zawieszenie w KO, biskup rezygnuje, dramat na morzu

Józefaciuk: religia jest jak pewien męski organ Źródło: TVN24

1. Poseł KO Marcin Józefaciuk zawieszony

Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego KO na dwa miesiące. Decyzję podjął szef klubu Zbigniew Konwiński. Według doniesień powodem były jego publiczne wpisy w sprawach edukacji oraz dopuszczenie do udziału w posiedzeniu zespołu parlamentarnego osoby wcześniej skazanej za przestępstwa seksualne wobec dziecka.

2. Nowo mianowany biskup rezygnuje. "Zgłoszono niewłaściwe zachowanie"

W środę biskup radomski Marek Solarczyk przekazał, że nowo mianowany biskup pomocniczy diecezji radomskiej Krzysztof Dukielski poprosił papieża Leona XIV o zwolnienie go z tej funkcji. Papież zwolnił duchownego z urzędu.

W komunikacie opublikowanym w sobotę bp Solarczyk wyjaśnił, że dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Dukielskiego "został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowanie kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości".

3. Ewakuacja czterech bloków i 15 domów

W Czyżewie w województwie podlaskim w jednym z zakładów doszło do reakcji chemicznej, która spowodowała zgłoszenie zagrożenia. Strażacy pracowali na miejscu jeszcze późnym wieczorem. Choć nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców, zdecydowano o prewencyjnej ewakuacji ponad 100 osób. W sobotę, w późnych godzinach wieczornych, mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów, jednak służby nadal pozostawały na miejscu, monitorując sytuację.

4. Awaria zjeżdżalni na największym statku

Na statku wycieczkowym "Icon of the Seas", największym tego typu na świecie, doszło do dramatycznego incydentu. W trakcie zjazdu pękła szklana (akrylowa) zjeżdżalnia, a pasażer, znajdujący się w środku, został poważnie ranny. Zjeżdżalnia została zamknięta, a armator, Royal Caribbean Group, zapowiedział szczegółowe dochodzenie w sprawie przyczyn awarii.

5. Tatry przeżywają oblężenie. Rusza akcja "Bezpieczni i rozważni"

W Tatrach ruszyła nowa akcja informacyjna "Bezpieczni i rozważni w Tatrach". Turyści tłumnie odwiedzają góry, co powoduje korki na szlakach i wzrost ryzyka. W ramach akcji rozdawanych jest ponad 22 000 broszur z zasadami bezpieczeństwa, mapami i wskazówkami (np. wybór odpowiedniego szlaku, wyjście z przewodnikiem, unikanie najbardziej zatłoczonych miejsc).