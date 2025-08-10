Logo strona główna
Zawieszenie w KO, biskup rezygnuje, dramat na morzu

Marcin Józefaciuk
Józefaciuk: religia jest jak pewien męski organ
Źródło: TVN24
Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk został zawieszony. Mianowany na biskupa ksiądz Krzysztof Dukielski zrezygnował z funkcji po tym, jak zgłoszono wobec niego "niewłaściwe zachowanie". Na największym statku wycieczkowym świata "Icon of the Seas" wydarzył się poważny wypadek. W Tatrach trwa akcja promująca bezpieczeństwo w górach. Oto najważniejsze wydarzenia, o których warto dziś wiedzieć.

1. Poseł KO Marcin Józefaciuk zawieszony

Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego KO na dwa miesiące. Decyzję podjął szef klubu Zbigniew Konwiński. Według doniesień powodem były jego publiczne wpisy w sprawach edukacji oraz dopuszczenie do udziału w posiedzeniu zespołu parlamentarnego osoby wcześniej skazanej za przestępstwa seksualne wobec dziecka.

Poseł Józefaciuk zawieszony w KO. Dwa powody
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Poseł Józefaciuk zawieszony w KO. Dwa powody

2. Nowo mianowany biskup rezygnuje. "Zgłoszono niewłaściwe zachowanie"

W środę biskup radomski Marek Solarczyk przekazał, że nowo mianowany biskup pomocniczy diecezji radomskiej Krzysztof Dukielski poprosił papieża Leona XIV o zwolnienie go z tej funkcji. Papież zwolnił duchownego z urzędu.

W komunikacie opublikowanym w sobotę bp Solarczyk wyjaśnił, że dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Dukielskiego "został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowanie kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości".

Nowo mianowany biskup zwolniony. "Zgłoszono niewłaściwe zachowanie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowo mianowany biskup zwolniony. "Zgłoszono niewłaściwe zachowanie"

3. Ewakuacja czterech bloków i 15 domów

W Czyżewie w województwie podlaskim w jednym z zakładów doszło do reakcji chemicznej, która spowodowała zgłoszenie zagrożenia. Strażacy pracowali na miejscu jeszcze późnym wieczorem. Choć nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców, zdecydowano o prewencyjnej ewakuacji ponad 100 osób. W sobotę, w późnych godzinach wieczornych, mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów, jednak służby nadal pozostawały na miejscu, monitorując sytuację.

Reakcja chemiczna w zakładzie. Służby na miejscu, ewakuacja bloków i domów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Reakcja chemiczna w zakładzie. Służby na miejscu, ewakuacja bloków i domów

Białystok

4. Awaria zjeżdżalni na największym statku

Na statku wycieczkowym "Icon of the Seas", największym tego typu na świecie, doszło do dramatycznego incydentu. W trakcie zjazdu pękła szklana (akrylowa) zjeżdżalnia, a pasażer, znajdujący się w środku, został poważnie ranny. Zjeżdżalnia została zamknięta, a armator, Royal Caribbean Group, zapowiedział szczegółowe dochodzenie w sprawie przyczyn awarii.

Wypadek na największym wycieczkowcu świata
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wypadek na największym wycieczkowcu świata

Świat

5. Tatry przeżywają oblężenie. Rusza akcja "Bezpieczni i rozważni"

W Tatrach ruszyła nowa akcja informacyjna "Bezpieczni i rozważni w Tatrach". Turyści tłumnie odwiedzają góry, co powoduje korki na szlakach i wzrost ryzyka. W ramach akcji rozdawanych jest ponad 22 000 broszur z zasadami bezpieczeństwa, mapami i wskazówkami (np. wybór odpowiedniego szlaku, wyjście z przewodnikiem, unikanie najbardziej zatłoczonych miejsc).

"Dochodzi do kłótni między turystami"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dochodzi do kłótni między turystami"

Marta Kolbus
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mp

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
