TO WARTO WIEDZIEĆ Decyzja w sprawie protestów przed TK, prezydent zwleka z ważnymi podpisami, tysiąc złotych za "zbezczeszczenie pamięci" Filip Czekała |

Zakaz protestu przed Trybunałem uchylony. "Szukanie wymówek" kontra "zagrożenia są realne" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Fakty TVN

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Protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym do stycznia

W sobotę Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie stołecznego ratusza na wcześniejszą decyzję sądu okręgowego. Oznacza to, że protest środowisk prawicy przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie mógł trwać do 5 stycznia.

W "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda ocenił, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski szukał "wymówek", żeby protest się zakończył. Z kolei europoseł KO Michał Szczerba mówił, że zgromadzenie tworzy "realne" zagrożenia.

Prezydent zwleka, seniorzy apelują. W sprawie odznaczeń za długoletnie pożycie

Do uhonorowania jubilatów, którzy przeżyli ze sobą 50 lat wystarczy jeden podpis, ale prezydent Karol Nawrocki z tym zwleka. W związku z tym wielu z nich nie doczekało odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie.

"Ponad 144 tysiące seniorów nie może doczekać się decyzji prezydenta o przyznaniu medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Ponad 800 nie doczekało. Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać" - skomentował w serwisie X premier Donald Tusk.

Bomba spadła w trakcie wesela. 21 ofiar

W Mjanmie, w której trwa wojna domowa, siły zbrojne zbombardowały dom, w którym odbywało się wesele. Do tragedii doszło w rejonie miejscowości Mobye na wschodzie kraju. Zginęło 21 osób, w tym pięcioro dzieci, a ponad 40 osób zostało rannych.

Skutki rządowego nalotu w rejonie miejscowości Mobye w Mjanmie Źródło zdjęcia: STR/AFP/East News

Szacuje się, że od wybuchu wojny w 2021 roku w Mjanmie zginęło ponad 100 tysięcy osób.

Chodził po galerii z przedmiotem przypominającym broń

Około godziny 18 w sobotę w Siedlcach na Mazowszu mężczyzna chodził po centrum handlowym z umieszczonym za paskiem spodni przedmiotem przypominającym broń. Mężczyznę obezwładnili ochroniarze i przekazali policji.

Zatrzymany to 23-letni obywatel Ukrainy, miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Znaleziony przy nim przedmiot nie okazał się bronią palną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Miał za paskiem przedmiot przypominający broń. Chodził tak po galerii Mazowieckie

Tysiąc złotych za "skłócenie Polaków i Ukraińców"

"Tysiąc złotych. Tyle kosztowało zbezczeszczenie pamięci Bohaterów Getta, żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar Wołynia. Na tyle wyceniono próbę skłócenia Polaków z Ukraińcami" - napisał w sobotę na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W nocy z 14 na 15 listopada na kilku warszawskich pomnikach pojawił się napis "Slava UPA". Został namalowany na Pomniku Armii Wojska Polskiego, Pomniku Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu i Pomniku Bohaterów Getta Warszawskiego.

W sprawie policja zatrzymała pięć osób. To obywatele Polski i Ukrainy. Jak informują służby, podejrzani mogli działać na rzecz obcego wywiadu.

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Myślałam, że taka sytuacja jest normą - mówi Kamila. Po poronieniu dostała podpisany pojemnik z płodem, bo chciała przeprowadzić badania genetyczne. W takim przypadku wydanie materiału pacjentce jest zgodne z przepisami. Pielęgniarka poradziła, by przewieźć go w torbie na mrożonki z supermarketu. Joanna Tylman zabrała ciało dziecka do domu, choć nie planowała badań. Szpital przyznał później, że złamano procedurę. Obie kobiety mówią o tym samym: o upokorzeniu i pojemniku w domowej lodówce. Ich historie opisuje Laura Maksimowicz.