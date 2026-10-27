Viktor Orban do ONZ, zawieszenie broni w Ołeszkach, kto za Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz
Media: Orban kandydatem do ONZ
Były premier Węgier Viktor Orban ma być wspólnym kandydatem USA, Rosji i Chin na sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych - przekazał "Wall Street Journal". Kadencja pełniącego tę funkcję Antonio Guterresa wygasa z końcem roku.
Na doniesienia zareagował premier Donald Tusk. Sceptycznie o nowej funkcji dla byłego premiera Węgier wypowiedział się marszałek Sejmu. Z kolei szef dyplomacji Radosław Sikorski nawiązał do relacji węgierskiego polityka z Karolem Nawrockim.
Pytania o koszty imprezy zorganizowanej przez kancelarię prezydenta
Kancelaria prezydenta odmówiła Cezaremu Tomczykowi informacji w sprawie kosztów uroczystości związanych z rocznicą prezydentury Karola Nawrockiego.
W uzasadnieniu decyzji, którą Tomczyk przesłał tvn24.pl, czytamy, że wnioskodawca zażądał informacji przetworzonej. Ta z kolei wymaga szczególnej istotności dla interesu publicznego, czego - zdaniem kancelarii - Tomczyk nie wykazał.
Zawieszenie broni w okupowanych Ołeszkach
W nocy z poniedziałku na wtorek w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim wprowadzono zawieszenie broni w celu przeprowadzenia operacji humanitarnej.
Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że wstrzymało ataki na pobliski Chersoń. Rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec potwierdził, że strona ukraińska wywiązuje się z ustaleń o zawieszeniu broni.
Polska 2050 chce utrzymać ministerstwo funduszy
Premier Donald Tusk zapowiedział, że ma dwie kandydatki na stanowisko szefa resortu funduszy i rozwoju. W poniedziałek oświadczył, że ministerstwo zaproponuje osobie, co do której będzie miał stuprocentową pewność i zaufanie.
- Nie wiem, czy stracimy ministerstwo funduszy, bo to są decyzje pana premiera, ale sygnalizujemy, że naturalnym jest, by o tym porozmawiać - powiedziała wiceprzewodnicząca Polski 2050 Wioleta Tomczak.
Wybory parlamentarne w Izraelu
Obywatele Izraela wybiorą we wtorek 120 posłów do jednoizbowego parlamentu, czyli Knesetu. Głównymi rywalami są premier Benjamin Netanjahu i lider bloku opozycji Gadi Eisenkot. Jak relacjonował z Tel Awiwu korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch, po niemal dwóch dekadach rządów Netanjahu Izraelczycy "wydają się nim po prostu zmęczeni".
To pierwsze wybory po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Największy zamach terrorystyczny w historii kraju doprowadził do wojny w Strefie Gazy.
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Kreatyna jest tania i znana nauce od lat - jest powszechnie dostępna: w proszku, w żelkach, z witaminami. Wyszła poza siłownię, a wraz z nią ruszył potężny marketing.
O tym, co naprawdę potrafi, komu może pomóc, a gdzie na wnioski jest jeszcze za wcześnie, przeczytasz w tekście Agaty Daniluk: