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WARTO WIEDZIEĆ

Śmierć strażaków, rozmowa papieża z Putinem, półfinał z dwoma Polkami

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Maja Chwalińska
Hołd dla strażaków z Niska
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Getty Images
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Dwóch strażaków zginęło w akcji gaśniczej w Nisku na Podkarpaciu. Papież Leon XIV rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem o sytuacji w ukraińskim mieście Oleszki. Dwie Polki - Iga Świątek i Maja Chwalińska - zagrają ze sobą o awans w półfinale WTA 1000 w Wuhanie. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w sobotę 17 października.

Śmierć strażaków podczas akcji gaśniczej

Dwaj strażacy zginęli w piątek w trakcie gaszenia pożaru hurtowni części maszyn rolniczych w Nisku (Podkarpackie). Jak informował starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiej straży pożarnej, zostali oni "odcięci przez ogień". - Pomimo tego, że zostali bardzo szybko ewakuowani przez swoich kolegów ich życia nie udało się uratować - powiedział Betleja.

Pożar hurtowni w Nisku
Pożar hurtowni w Nisku
Źródło zdjęcia: TVN24

Tego samego dnia o godzinie 18 w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej rozległy się syreny. Jak informowano, w ten sposób oddano "hołd dwóm Strażakom Komendy Powiatowej PSP w Nisku, którzy zginęli podczas działań ratowniczych: młodszy kapitan Wojciech Garbacz i aspirant Bartłomiej Pieróg".

Rozmowa papieża z Władimirem Putinem

Leon XIV rozmawiał z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Jak poinformował w komunikacie Watykan, w jej trakcie papież wyraził "głębokie zaniepokojenie" sytuacją humanitarną w okupowanym przez Rosję ukraińskim mieście Oleszki.

Kreml również opublikował oświadczenie po rozmowie. "Zamiar Watykanu, aby pomóc w stworzeniu warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa ludności miasta i zorganizowania niezbędnych dostaw, został poparty" - przekazano. "Uzgodniono współpracę w tej sprawie" - twierdzi Kreml.

Dwie Polki w półfinale WTA 1000

To będzie historyczne spotkanie - bo po raz pierwszy w historii dwie polskie tenisistki spotkają się na tak zaawansowanym etapie tak prestiżowych zawodów. W sobotę o awans do finału turnieju WTA 1000 w Wuhanie zagrają ze sobą Iga Świątek i Maja Chwalińska.

Maja Chwalińska
Maja Chwalińska
Źródło zdjęcia: Getty Images

- To świetnie, że mamy dwie polskie tenisistki w półfinale. To wiele znaczy dla polskiego tenisa. Cieszą mnie sukcesy Mai, bez wątpienia poprawiła swoją grę w tym roku. Czekam z niecierpliwością na ten mecz - zapewniła Świątek.

Wynik na żywo i relacja live będzie dostępna w serwisie eurosport.pl.

Iga Świątek
Iga Świątek
Źródło zdjęcia: Getty Images

Policjantka zaatakowana po proteście przed TK

Po proteście prawicowych środowisk przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego policjanci zatrzymali do wylegitymowania mężczyznę, który wracał ze zgromadzenia. W trakcie interwencji zaczął zachowywać się agresywnie. W pewnym momencie miał pchnąć funkcjonariuszkę na szklane drzwi. Szyba rozbiła się pod wpływem uderzenia.

Policjantka trafiła do szpitala z urazem głowy, a mężczyzna został zatrzymany. W jego kurtce znaleziono nóż. Do sprawy odniosła się Komenda Stołeczna Policji, a także premier Donald Tusk. Szef rządu stwierdził, że "polityczna odpowiedzialność za wzrost agresji spada na Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego".

Zawiadomienie w sprawie "funkcjonariuszy Telewizji Republika"

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez "funkcjonariuszy Telewizji Republika i pana Sakiewicza". Tomasz Sakiewicz to prezes i współwłaściciel tej stacji.

Kierwiński: złożymy zawiadomienie do prokuratury na funkcjonariuszy TV Republika i Sakiewicza
Źródło: TVN24

Sprawa ma związek z trwającymi protestami przed Trybunałem Konstytucyjnym, w których biorą udział środowiska związane z PiS oraz sprzyjające partii media. Szef MSWiA nawiązał też do ataku na policjantkę.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Straż pożarnapożarPożaryIga ŚwiątekMaja ChwalińskaPolicjaWarszawaMarcin KierwińskiTV RepublikaPapież Leon XIV
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