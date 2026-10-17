Śmierć strażaków, rozmowa papieża z Putinem, półfinał z dwoma Polkami
Śmierć strażaków podczas akcji gaśniczej
Dwaj strażacy zginęli w piątek w trakcie gaszenia pożaru hurtowni części maszyn rolniczych w Nisku (Podkarpackie). Jak informował starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiej straży pożarnej, zostali oni "odcięci przez ogień". - Pomimo tego, że zostali bardzo szybko ewakuowani przez swoich kolegów ich życia nie udało się uratować - powiedział Betleja.
Tego samego dnia o godzinie 18 w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej rozległy się syreny. Jak informowano, w ten sposób oddano "hołd dwóm Strażakom Komendy Powiatowej PSP w Nisku, którzy zginęli podczas działań ratowniczych: młodszy kapitan Wojciech Garbacz i aspirant Bartłomiej Pieróg".
Rozmowa papieża z Władimirem Putinem
Leon XIV rozmawiał z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Jak poinformował w komunikacie Watykan, w jej trakcie papież wyraził "głębokie zaniepokojenie" sytuacją humanitarną w okupowanym przez Rosję ukraińskim mieście Oleszki.
Kreml również opublikował oświadczenie po rozmowie. "Zamiar Watykanu, aby pomóc w stworzeniu warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa ludności miasta i zorganizowania niezbędnych dostaw, został poparty" - przekazano. "Uzgodniono współpracę w tej sprawie" - twierdzi Kreml.
Dwie Polki w półfinale WTA 1000
To będzie historyczne spotkanie - bo po raz pierwszy w historii dwie polskie tenisistki spotkają się na tak zaawansowanym etapie tak prestiżowych zawodów. W sobotę o awans do finału turnieju WTA 1000 w Wuhanie zagrają ze sobą Iga Świątek i Maja Chwalińska.
- To świetnie, że mamy dwie polskie tenisistki w półfinale. To wiele znaczy dla polskiego tenisa. Cieszą mnie sukcesy Mai, bez wątpienia poprawiła swoją grę w tym roku. Czekam z niecierpliwością na ten mecz - zapewniła Świątek.
Wynik na żywo i relacja live będzie dostępna w serwisie eurosport.pl.
Policjantka zaatakowana po proteście przed TK
Po proteście prawicowych środowisk przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego policjanci zatrzymali do wylegitymowania mężczyznę, który wracał ze zgromadzenia. W trakcie interwencji zaczął zachowywać się agresywnie. W pewnym momencie miał pchnąć funkcjonariuszkę na szklane drzwi. Szyba rozbiła się pod wpływem uderzenia.
Policjantka trafiła do szpitala z urazem głowy, a mężczyzna został zatrzymany. W jego kurtce znaleziono nóż. Do sprawy odniosła się Komenda Stołeczna Policji, a także premier Donald Tusk. Szef rządu stwierdził, że "polityczna odpowiedzialność za wzrost agresji spada na Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego".
Zawiadomienie w sprawie "funkcjonariuszy Telewizji Republika"
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez "funkcjonariuszy Telewizji Republika i pana Sakiewicza". Tomasz Sakiewicz to prezes i współwłaściciel tej stacji.
Sprawa ma związek z trwającymi protestami przed Trybunałem Konstytucyjnym, w których biorą udział środowiska związane z PiS oraz sprzyjające partii media. Szef MSWiA nawiązał też do ataku na policjantkę.