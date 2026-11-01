WARTO WIEDZIEĆ Orędzie Tuska, Sąd Najwyższy zwołuje zgromadzenie, branża motoryzacyjna w kryzysie Oprac. Kamila Grenczyn |

Premier: próbowaliśmy naprawić Trybunał, wszystko na nic Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Orędzie Donalda Tuska w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Premier Donald Tusk wygłosił w sobotę wieczorem orędzie związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. - Byliśmy wczoraj świadkami gorszących zdarzeń pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo chciałbym, abyśmy podobnych scen nie musieli nigdy w Polsce oglądać. Sposobem na spokój nie może być jednak ustępowanie przed bezprawiem i przemocą - powiedział.

Mówił też między innymi że "atak na Trybunał i jego sędziów jest kolejną odsłoną procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego". Tusk przekonywał, że podejmował wspólnie z większością parlamentarną próby naprawienia instytucji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Orędzie premiera Donalda Tuska

Nowe komunikaty Zbigniewa Kapińskiego i Anny Korwin-Piotrowskiej

Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał na 3 listopada nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Jego celem ma być "omówienie zagrożeń dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej". W porządku obrad jest między innymi podjęcie uchwały w tej sprawie.

Z kolei na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się komunikat Anny Korwin-Piotrowskiej. Sędzia, która poinformowała w piątek, że przejęła kierowanie TK, sprecyzowała w nim zasady organizacji pracy. Przekazała między innymi, że prezes Bogdan Święczkowski i wiceprezes Bartłomiej Sochański, wobec których zarządzono przerwę w czynnościach służbowych, "nie są uprawnieni do wstępu do budynku Trybunału Konstytucyjnego".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jest nowy komunikat dotyczący Trybunału Konstytucyjnego

Ich odejście poruszyło wielu ludzi w Polsce. Wspomnienia

Aktorzy, pisarze i znaczące postacie życia publicznego. Wybitne osobowości, wielkie talenty. Wiadomość o ich odejściu w minionym roku poruszyła wielu ludzi w Polsce. Jak co roku wspominamy zmarłych, pamiętając, jak ważną rolę odegrali.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Znani Polacy, którzy odeszli w minionym roku

Pogoda na Wszystkich Świętych 2026

W dzień Wszystkich Świętych będzie pochmurno i mgliście. Miejscami może spaść słaby deszcz lub mżawka. W ciągu dnia przejaśnienia pojawią się głównie na północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 10 stopni na zachodzie. Wiatr północno-wschodni będzie słaby i umiarkowany.

Więcej na ten temat przeczytasz w tekście Arlety Unton-Pyziołek:

Kryzys branży motoryzacyjnej. Kilkanaście tysięcy etatów do likwidacji

Producenci części w Europie zapowiedzieli, że zwolnienia obejmą nawet kilkanaście tysięcy osób. Wartość unijnego eksportu w tym sektorze w pierwszym półroczu 2026 roku spadła o 4,5 miliarda euro w analogicznym okresem 2024 roku.

Branże odczuwa mocną presję. "Z jednej strony naciska ich globalna konkurencja, z drugiej - ogromne koszty przestawienia się na nowe technologie. W takich warunkach liczy się nie tylko tempo zmian, ale przede wszystkim stworzenie stabilnych warunków do inwestowania i prowadzenia produkcji na Starym Kontynencie" - wskazano w raporcie przygotowanym przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

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Producenci suplementów i ich sprzedawcy wciskają nabywcom kit, twierdząc, że są dobre na wszystko. Nie podlegają jednak żadnym badaniom. Polacy spożywają ich najwięcej w Europie. Nikt nie sprawdza ich składu ani, tym bardziej, wpływu na zdrowie. Nie ma żadnych dowodów, że je poprawiają. Może je produkować i sprzedawać każdy. Również ktoś, kto mówi o sobie, że z zawodu jest "okrętowcem". Ale, co gorsza, sprzedają je także lekarze. Tego miała zabronić ustawa Lex szarlatan, ale Karol Nawrocki wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Rynkowi suplementów przyjrzał się reporter magazynu "Czarno na białym" Rafał Stangreciak.

OGLĄDAJ: Prezydent nie zabronił, więc można. Jak onkolog poleca proszek od "okrętowca"? Zobacz cały materiał