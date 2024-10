"Układ zamknięty". Brejza o tym, o co zapytałby Ziobrę

- Zapytałbym Zbigniewa Ziobrę, dlaczego współtworzył system zła, gdzie nie tylko inwigilowano sztab, wpływano na wyniki wyborów. To był szerszy układ zamknięty, taka strefa ciemnego państwa pobudowana przez PiS, gdzie służby, prokuratura niszczyły wielu uczciwych ludzi na różnych etapach - mówił w "Tak jest" w TVN24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, który zeznawał przed komisją śledczą do spraw Pegasusa.

Według informacji ogłoszonych na przełomie 2021 i 2022 roku przez kanadyjską grupę Citizen Lab Krzysztof Brejza był inwigilowany Pegasusem. Do telefonu Brejzy miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi. W kwietniu br. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że Brejza był inwigilowany Pegasusem.