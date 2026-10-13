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Fakty po Faktach

Paweł Kowal: prezydent powinien zrozumieć, że jego podpis to nie żarty

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Karol Nawrocki
Paweł Kowal w "Faktach po faktach"
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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O wpadkach Karola Nawrockiego, z których prezydent powinien wyciągnąć wnioski, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Poseł skrytykował głowę państwa w związku ze sprawą ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz nominacji ambasadorskich. Kowal przyniósł do studia gazety i zwrócił uwagę na dwa opublikowane w nich wywiady.

W opinii Pałacu Prezydenckiego stanowisko Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów TK "nie ma mocy prawnej".

- Szanować opinię Komisji Weneckiej należy, natomiast i bez tego konstytucja jasno stanowi (normy prawne - red.) - komentował w "Faktach po Faktach" Paweł Kowal.

Kowal: Prezydent powinien uznać wolę większości. I tyle

Poseł KO w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską nawiązał do wcześniejszych decyzji prezydenta.

- Prezydent powinien zrozumieć po wpadce z cenami paliw, kiedy wziął na siebie odpowiedzialność za to, że ludzie tracili pieniądze, bo nie podpisał ustawy, po wpadce z ustawą, która pozwalałaby blokować internet... prezydent powinien zrozumieć, że jego podpis to nie są żarty i powinien go składać tam, gdzie konstytucja nakazuje mu złożyć ten podpis - mówił Kowal.

Przekonywał, że Karol Nawrocki powinien respektować decyzje parlamentu dotyczące obsady Trybunału Konstytucyjnego. - Prezydent powinien po prostu uznać większość, uznać wolę większości w Sejmie. I tyle. I koniec, kropka - stwierdził.

Poseł KO skrytykował również sytuację w samym Trybunale Konstytucyjnym. Jego zdaniem obecny układ personalny w tej instytucji służy interesom politycznym PiS i prezydenta.

- To jest nieuczciwe, niemoralne i odbije się czkawką prezydentowi i wszystkim ludziom, którzy demonstracyjnie i tak na chama łamią prawo - ocenił.

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Kowal przyniósł do studia gazety. Zwrócił uwagę na wywiady Nawrockiego i Kasparowa

Paweł Kowal pojawił się w studiu "Faktów po Faktach" z gazetami. Katarzyna Kolenda-Zaleska zapytała posła, czy coś szczególnie zwróciło jego uwagę w prasie.

- Myślałem, że mnie pani zapyta o wywiad pana prezydenta - odpowiedział poseł KO.

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Dziennikarka nawiązała do wypowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej nominacji ambasadorskich. Prezydent zapowiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", że w tej sprawie nie zamierza już rozmawiać z szefem MSZ Radosławem Sikorskim, a jedynie z premierem Donaldem Tuskiem.

- To nie jest temat do rozmawiania. To jest temat do podpisania. Prezydent po prostu powinien podpisać nominacje ambasadorskie, bo to dzisiaj leży w interesie polskiej racji stanu - ocenił Kowal.

Wyjaśnił następnie, że przyniósł gazety, ponieważ chciał zestawić wypowiedzi Nawrockiego dotyczące zagrożenia ze strony Rosji z wywiadem udzielonym przez rosyjskiego opozycjonistę Garriego Kasparowa.

- W jednej gazecie prezydent, w drugiej Garri Kasparow. Garri Kasparow dokładnie tego samego dnia. Człowiek, który - chyba, trudno sobie wyobrazić kogoś, kto zna lepiej Rosję - mówi, że się obawia o swoje życie w Stanach Zjednoczonych - przytoczył Paweł Kowal.

Podkreślił, że sam dostrzega rosnące zagrożenie ze strony Rosji, wskazując między innymi na działania sabotażowe i wojnę informacyjną. Zarzucił prezydentowi, że nie przywiązuje do tych sygnałów wystarczającej wagi.

Kowal o Braunie: trzeba zaciągnąć hamulec bezpieczeństwa

W dalszej części rozmowy Kowal skrytykował także wypowiedzi prezydenta dotyczące Grzegorza Brauna. Poseł KO ocenił, że w obecnej sytuacji międzynarodowej postawa Nawrockiego wobec tego środowiska budzi jego szczególny niepokój. Nawrocki w rozmowie z "Rzeczpospolitą" powiedział, że ugrupowanie Brauna - Konfederacja Korony Polskiej "ma swoją reprezentację w parlamencie" i jest "siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce".

- Dla prezydenta cała druga część tego wywiadu, na co zwróciłem uwagę, przeczytawszy to sobie w oryginale, nie wyimki, tylko tak, jak jest, to jest mizianie się z Braunem - mówił.

- Naprawdę pan prezydent szuka z nimi koalicji? Naprawdę jest mu bliżej w tych warunkach, jakie są, do Brauna i do tego, co oni robią: do przemocy, którą propagują, do ruskiej propagandy, którą propagują wprost w Sejmie? - pytał Kowal.

- Ja mówię to z należnym szacunkiem dla urzędu i liczę, że ktoś to usłyszy, bo to idzie naprawdę za daleko. No gdzieś trzeba zaciągnąć hamulec bezpieczeństwa - powiedział.

"Prezydent chce zabrać całą prawicę Kaczyńskiemu"

Paweł Kowal odniósł się do możliwych politycznych planów Karola Nawrockiego. W jego ocenie prezydent może dążyć do przebudowania układu sił na prawicy, jednak takie działania nie powinny przesłaniać kwestii bezpieczeństwa państwa.

- Ze swojej pozycji jako posła apeluję po prostu do pana prezydenta o pewne opamiętanie. Ja rozumiem, że on nie lubi obecnego rządu, że nie lubi tej koalicji, ale w słowach też trzeba uważać, żeby nie przegiąć - mówił poseł KO.

Zapytany, czy działania Nawrockiego mogą być przygotowaniem do budowania szerszego porozumienia środowisk prawicowych, Kowal przedstawił swoją interpretację politycznych zamiarów prezydenta. - Pan prezydent chce zabrać całą prawicę Kaczyńskiemu, posiekać ją na kawałki, a potem poskładać po swojemu, zrobić swoją nową sałatkę - stwierdził.

Źródło: TVN24
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