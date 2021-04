Szef sanepidu chce ukarania Grzesiowskiego za "oczernianie instytucji państwowych"

Krzysztof Saczka, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego, zarzuca doktorowi Pawłowi Grzesiowskiemu popełnienie przewinienia lekarskiego i chce jego ukarania. W przesłanym do Naczelnej Izby Lekarskiej piśmie Saczka oskarża Grzesiowskiego o wprowadzanie opinii publicznej w błąd i "oczernianie instytucji państwowych", w tym sanepidu. Doktor w rozmowie z tvn24.pl poinformował, że złożył wstępne wyjaśnienia prezesowi Izby, Andrzejowi Matyi.

Paweł Grzesiowski jest ekspertem Naczelnej Izby Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. Swoją wiedzą często dzieli się w mediach.

Szef sanepidu chce ukarania Grzesiowskiego

Do prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej profesora Andrzeja Matyi wpłynęło pismo o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez doktora Grzesiowskiego. Informację potwierdził w rozmowie z tvn24.pl rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Rafał Hołubicki. Pismo to skierował do NIL Krzysztof Saczka, pełniący obowiązki Główny Inspektor Sanitarny.