Tęczowe flagi na ambasadach w Warszawie. "Prawa człowieka są uniwersalne!"

"Warszawska Parada Równości odbywałaby się dziś, gdyby nie COVID-19" - napisała w sobotę na Twitterze ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Wpis opatrzyła zdjęciem tęczowych flag zamieszczonych na budynkach placówki dyplomatycznej. "Przedstawiciele naszej Ambasady dołączyli do Parady w ubiegłym roku. Dziś jesteśmy myślami ze środowiskiem LGBTI+. Prawa człowieka są uniwersalne!" - czytamy w tweecie.

Brytyjska ambasada świętuje Miesiąc Dumy

Placówka dyplomatyczna podkreśliła, że co roku bierze udział w warszawskiej Paradzie Równości. "Parady nie będzie, ale my nie ustajemy w wysiłkach na rzecz ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową" - oświadczyła na Twitterze. "W duchu Pride Month (Miesiąca Dumy - red.) dołączamy do brytyjskich ministerstw i ambasad na całym świecie i zmieniamy swoje zdjęcie profilowe na wersję tęczową!" - dodano.