Co osobę głuchą czeka u stomatologa albo kobietę na wózku inwalidzkim u ginekologa? Osoby z niepełnosprawnością mają potrzeby opieki medycznej jak każdy, ale nie wszyscy lekarze i nie wszystkie placówki medyczne są gotowe, by profesjonalnie i empatycznie pomóc. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Zbadaj się, nie odkładaj - to słowa, które powinny być bliskie nam wszystkim, ale dziś szczególnie kierowane są do osób z niepełnosprawnościami. - 29 procent badanych w grupie ponad 600 osób z niepełnosprawnością nigdy takiej wizyty profilaktycznej w swoim życiu jeszcze nie miało - wskazuje Żaneta Krysiak z Fundacji Avalon.

Opieka medyczna wciąż jest nie jest dla nich w pełni dostępna. Badania Fundacji Avalon pokazują, że aż dwie trzecie osób z niepełnosprawnościami doświadczyło dyskryminacji w gabinetach lekarskich.

- Chyba do 21-ego roku życia nie byłam pacjentką ginekologiczną, bo każdy lekarz do którego szłam, nawet nie chciał mnie zbadać, bo powiedział "ale jak pani chce wejść na tak zwany samolocik" - opowiada Bogumiła Siedlecka-Goślicka z Fundacji Avalon.

Problemy z podejściem lekarzy do pacjentów

Choć zdarza się brak odpowiedniego sprzętu, windy się psują, a okienka w rejestracji są za wysoko, to na tym utrudnienia się nie kończą. Codziennie przekonuje się o tym Agnieszka Kondracki, która nie słyszy. Kobieta czyta z ruchu warg, potrafi mówić, pisać, ale do lekarza umówić się nie może.

- Mam 29 lat, a wciąż muszę prosić moją słyszącą mamę, żeby w moim imieniu zadzwoniła na recepcję i mnie zapisała do lekarza. Brakuje mi możliwości rejestracji, zapisywania się do lekarza, w mojej najbliższej przychodni, za pomocą kontaktu mailowego lub sms-owego - mówi kobieta, która w mediach społecznościowych prowadzi kanał "Uszkoloszka".

Bogumiła Siedlecka-Goślicka podkreśla, że dla niej to są nadal kwestie podejścia do pacjenta, a nie samego dostosowania. - On nie chce ponosić ryzyka, że on nie ma sprzętu, a tak naprawdę, żeby wykonać w moim przypadku badanie, to wystarczy po prostu mieć kozetkę - uważa.

- To jest to, że jak widzę osoby z niepełnosprawnością, to nie reaguję lękiem i wiem, co zrobić i wiem, w jaki sposób taką osobę przyjąć - wskazuje Żaneta Krysiak.

Dr Łukasiewicz: uczyłyśmy się nawzajem, jak możemy sobie pomóc

To medyk jest osobą, która do profilaktyki może przekonać, która niepełnosprawności nie powinna się bać. - Na pewno taka wizyta trwa dłużej. Na pewno czasami na fotel ginekologiczny takiej pacjentki nie da się położyć - mówi ginekolożka dr Monika Łukasiewicz. - Też są pacjentki, które mają spastyczność, więc nie da się włożyć wziernika, nie da się pobrać cytologii - dodaje.

- Oczywiście da się to robić, ale trzeba mieć specjalnie wyrobione metody badania, które są dosyć proste, tylko trzeba wiedzieć, że one istnieją - podkreśla ginekolożka.

Dr Monika Łukasiewicz pacjentkami z niepełnosprawnościami zajmuje się od dawna. Kiedy niemal 20 lat temu otwierała poradnię dla kobiet z niepełnosprawnościami, pacjentki przyjeżdżały z całej Polski. - Wcale nie byłam taka na początku mądra i nie wiedziałam, jak je badać. Uczyłyśmy się nawzajem, jak możemy sobie pomóc - wspomina.

Teraz miejsc dostępnych dla kobiet i dla mężczyzn jest więcej. Standardy dostępności, opracowane w ostatnich latach, powinny być przestrzegane we wszystkich szpitalach i gabinetach POZ - czytamy w wiadomości przesłanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Mapa dostępności Fundacji Avalon

W praktyce, miejsca przyjazne znajdziemy na tak zwanej Mapie Dostępności Fundacji Avalon. - Placówki, które się na tej mapie znajdują, one spełniają zarówno kryteria dostępności, jak i ten drugi aspekt: znajduje się tam przeszkolony i empatyczny personel - wyjaśnia Żaneta Krysiak.

Niepełnosprawność nie wyklucza innych chorób i nie może wykluczać profilaktyki. - USG piersi, USG ginekologiczne, one to wszystko powinny mieć tak po prostu robione, regularnie - wskazuje dr Monika Łukasiewczi.

Powinny mieć pewność, że medyk będzie zwracał się bezpośrednio do nich, a nie do osoby towarzyszącej, że nie będzie pomagał bez pytania, że nie będzie wyręczał w podejmowaniu decyzji. - Dostępność zaczyna się od empatii wśród ludzi - uważa Agnieszka Kondracki.

- Traktowanie pacjenta z godnością, to jest jeden z elementów dostępności - podkreśla Bogumiła Siedlecka-Goślicka.