Mieli przygotowywać akty dywersji. Premier: osiem osób zatrzymanych

Premier Donald Tusk poinformował, że służby zatrzymały w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. "Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne" - napisał szef rządu we wtorek rano w mediach społecznościowych.

ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 21, 2025 Rozwiń Tusk: ABW zatrzymało osiem osób podejrzanych o akty dywersji Źródło: X

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak wyjaśnił, że sprawa dotyczy "prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków". Jak dodał, ABW ściśle współpracuje z SKW, Policją i Prokuraturą.

Sprawy, o których pisze premier @donaldtusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków. ABW ściśle współpracuje z SKW, Policją i Prokuraturą. https://t.co/mZmZERqVpS — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) October 21, 2025 Rozwiń Tomasz Siemoniak o zatrzymanych przez ABW podejrzanych Źródło: X

"Tego typu incydentów będzie coraz więcej"

- Trwają czynności ze strony służb. To są przygotowania do różnego rodzaju akcji sabotażowych, bądź zbieranie informacji na temat naszej infrastruktury krytycznej - tłumaczył w Radiu Zet szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Minister ostrzegł, że "musimy przygotować się, że tego typu incydentów będzie coraz więcej". Jak dodał, od kilku miesięcy widać wzmożone zainteresowanie infrastrukturą krytyczną. Zapewnił przy tym, że służby na bieżąco neutralizują zagrożenia.

- Służby działają bardzo, bardzo prężnie. Znakomita większość prób jest udaremniona znacznie wcześniej - podkreślił minister.

