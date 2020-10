Terlecki: Tu już niewiele można dyskutować. Rozstrzygnięcie Trybunału jest jednoznaczne

Protesty są dopuszczalne w systemie demokratycznym, choć wczoraj czy przedwczoraj przekraczano z pewnością granice tej dopuszczalności - stwierdził szef klubu PiS Ryszard Terlecki. To komentarz dotyczący protestów przeciwników zmian w prawie dotyczącym aborcji. Dodał, że nie widzi powodów, aby wprowadzić stan nadzwyczajny.

Zdominowany przez sędziów powołanych przez Prawo i Sprawiedliwość Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek o niezgodności z polską konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu . Orzeczenie zapadło większością głosów, zdanie odrębne złożyło dwóch sędziów. Tego samego dnia w wielu miastach Polski na ulice wyszli przeciwnicy zmian w prawie dotyczącym aborcji. Protesty były kontynuowane w piątek, sobotę i niedzielę.

"Prawo się dostosowuje do tego, co orzekł Trybunał"

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki pytany był przez dziennikarzy w Sejmie, czy będą rozmowy w Zjednoczonej Prawicy w sprawie nowelizacji prawa po czwartkowym orzeczeniu Trybunału. - Nie wiem, zobaczymy. Przewidywane jest spotkanie Rady Koalicji, ale myślę, że tu już niewiele można dyskutować. Rozstrzygnięcie Trybunału jest jednoznaczne - odpowiedział i zaznaczył, że "prawo się dostosowuje do tego, co orzekł Trybunał".

Na pytanie, czy protesty nie wpływają na to, że zmiany w prawie powinny nastąpić, Terlecki odparł: - Jedno to są protesty społeczne, drugie to jest konstytucja, która obowiązuje, więc Trybunał tylko uściślił nam obowiązywanie w pewnym zakresie konstytucji i tyle.