GIOŚ: 87 próbek wody z Odry zbadają zagraniczne laboratoria

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała, że eksperci zespołu do spraw skażenia Odry zdecydowali, by próbki zostały wysłane do zagranicznych laboratoriów. "Oprócz badań w polskich instytutach, wczoraj próbki zostały przekazane do laboratorium w Czechach. Dzisiaj zostaną dostarczone do Holandii i Wielkiej Brytanii" - dodała. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał, że w zagranicznych laboratoriach przebadanych zostanie 87 próbek wody.

Tony śniętych ryb znajdowane są w Odrze od wielu dni na odcinku kilkuset kilometrów. Umierają też inne zwierzęta. Pierwsze sygnały o katastrofie ekologicznej pojawiły się pod koniec lipca, jednak jej przyczyna nie jest potwierdzona. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała w sobotę 13 sierpnia, że pierwsze wyniki toksykologii ryb nie potwierdziły rtęci jako powodu śnięcia ryb. Wykluczone zostały też metale ciężkie.

We wtorek rano minister klimatu i środowiska poinformowała na Twitterze, że "eksperci zespołu ds. skażenia Odry zdecydowali, by próbki zostały wysłane do zagranicznych laboratoriów". "Oprócz badań w polskich instytutach, wczoraj próbki zostały przekazane do laboratorium w Czechach. Dzisiaj zostaną dostarczone do Holandii i Wielkiej Brytanii" - dodała.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 87 próbek wody z Odry zostanie zbadanych w zagranicznych laboratoriach

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował po południu, że w zagranicznych laboratoriach przebadanych zostanie 87 próbek wody. Według komunikatu GIOŚ pierwsze próbki wody z rzeki pobrano w poniedziałek i w asyście policjantów dostarczono je do Czech. We wtorek w 29 miejscach zabezpieczono kolejne próbki celem dostarczenia ich do Holandii i Wielkiej Brytanii. Do każdego z tych krajów trafi po 29 próbek.

Jak przekazał GIOŚ, Centralne Laboratorium Badawcze od początku sytuacji związanej ze śnięciem ryb w Odrze prowadzi analizę stanu wód rzeki oraz wody w kanałach Gliwickim i Kędzierzyńskim. W sumie jest 29 punktów poboru, a do wtorku przebadano ponad 280 próbek wody - zaznaczono.

Dodano, że równolegle - aby potwierdzić wiarygodność przeprowadzonych w Polsce przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ badań - zdecydowano się na współpracę z ośrodkami zagranicznymi.

Transport próbek odbywa się w ścisłej współpracy z polską policją, która wspiera inspektorów z GIOŚ - podkreślono w informacji.

Anna Moskwa o badanych próbkach

W niedzielę na konferencji prasowej po spotkaniu ministrów do spraw środowiska i gospodarki wodnej Polski i Niemiec w sprawie zanieczyszczenia rzeki Moskwa mówiła, że "od początku identyfikacji zagrożenia są regularne pobierane próbki wody" i że "pobrano już 150 próbek".

- Wszystkie laboratoria pracują 24 godziny na dobę. Podjęliśmy decyzję, że część próbek wyślemy do innych zagranicznych laboratoriów. W najbliższych godzinach próbki zostaną poddane badaniom w kierunku poszukiwania 300 potencjalnych substancji, teraz podlegają badaniu na pestycydy - przekazała wówczas.

GIOŚ: badanie próbek z Odry granicznej w województwie lubuskim nie potwierdziło obecności rtęci

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał w poniedziałek, że badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w województwie lubuskim, prowadzone od 10 sierpnia w sposób ciągły, realizowane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, nie potwierdziło obecności rtęci.

