Obrońcy Palikota oskarżają prokuraturę. W odpowiedzi krótki komunikat

Prokuratura: sprawa zostanie wyjaśniona

"Skierowałem do Prokuratora Generalnego Pana Adama Bodnara pismo, w którym proszę o pilne wyjaśnienie sytuacji związanej ze złamaniem tajemnicy obrończej i adwokackiej" - przekazał Rosati na platformie X.

Odpowiedź prokuratora na zarzuty obrońców

Wcześniej w sobotę na konferencji prasowej prokurator Łukasz Kudyk odniósł się do zarzutów Duboisa dotyczących ujawnienia tajemnicy adwokackiej. Prokurator potwierdził, że jako materiał dowodowy przeprowadzono oględziny telefonu podejrzanego. Dodał, że "w czasie, w którym były prowadzone te rozmowy, pan Dubois nie był obrońcą pana Janusza Palikota, więc nie łączyła ich żadna więź obrończych". - Według nas, to, co jest ujawnione w protokole oględzin, nie narusza żadnych przepisów, ani też nie narusza tajemnicy adwokackiej - oświadczył.