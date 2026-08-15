Obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie
Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska w wyniku kontrofensywy odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy i rozpoczęły spychanie ich na wschód.
Głównym elementem obchodów święta jest defilada wojskowa w Warszawie. Tak jak w ubiegłym roku, w sobotę przejdzie warszawską Wisłostradą. Rozpocznie się w południe. Weźmie w niej udział - jak zapowiada MON - około dwóch tysięcy żołnierzy, reprezentujących wszystkie rodzaje sił zbrojnych, a także wojska sojuszników. Poza żołnierzami i pojazdami, wzdłuż Wisły przelecą też wojskowe samoloty. Równolegle na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbędzie się parada morska, w której udział wezmą okręty Marynarki Wojennej.
Obchody relacjonujemy na żywo:
Z lotniska w Powidzu na defiladę w Warszawie ruszają samoloty transportowe.
- Dzisiaj polska armia potrzebuje najbardziej dobrego kontaktu ze społeczeństwem - ocenił w TVN24 generał Roman Polko.
Jak mówił, kluczem w wojsku są ludzie. - Ludzie, którzy mają wolę walki, mają chęć uczenia się nowych rzeczy i którzy będą wykazywali się ogromną dyscypliną - opisywał.
Przedstawiciele najwyższych władz państwowych wzięli udział w uroczystym podniesieniu flagi, wysłuchali hymnu oraz wzięli udział w uroczystej zmianie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
W uroczystości na Placu Piłsudskiego uczestniczyli - poza prezydentem Nawrockim oraz wicepremierem i ministrem obrony narodowej Kosiniakiem-Kamyszem - między innymi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
Trwają uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem między innymi pary prezydenckiej.
Na miejscu defilady jest już reporter TVN24 Artur Molęda. Zaprezentował część woskowego sprzętu, który będzie można oglądać.
- Jeszcze cicho, jeszcze spokojnie. To się zmieni o godzinie 12 - zapowiedział.
Władysław Kosiniak-Kamysz złożył też wieniec pod tablicą upamiętniającą generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, jednego z kluczowych dowódców Wojska Polskiego podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
Wicepremier, minister obrony narodowej i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz złożył wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie.
Cud bezpieczeństwa, pokoju i wolności kosztuje wiele trudu. Wynika z podejmowanej codziennie z sumiennością służby i gotowości do najwyższych poświęceń - powiedział biskup polowy WP Wiesław Lechowicz podczas mszy świętej z okazji Święta Wojska Polskiego.
- Oby ten czas nigdy się nie zakończył - zaapelował.
Tak wyglądała próba generalna przed defiladą.
Defilada wojskowa w Warszawie oznacza zmiany w organizacji ruchu. Jakie utrudnienia czekają na ulicach?
O godzinie 8 rozpoczęła się msza święta z okazji Święta Wojska Polskiego. Udział biorą w niej między innymi prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak czy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
- Służba to styl życia - mówi w rozmowie z reporterem TVN24 Arturem Molędą kapitan Maciej Strupiechowski, rzecznik 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.
Zaprezentował część wojskowego sprzętu, który pojawi się podczas wojskowej defilady - między innymi czołgi Abrams. Zapowiedział, że na defiladzie będzie można też zobaczyć K2, Leopardy 2 czy armatohaubice Kraby.
Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka złożyli wieniec przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji z obchodów Święta Wojska Polskiego.