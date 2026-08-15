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RELACJA

Obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie

Obchody Święta Wojska Polskiego
Karol Nawrocki złożył wieniec przed pomnikiem Piłsudskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Święto Wojska Polskiego to okazja do obserwowania tysięcy żołnierzy i najnowocześniejszego sprzętu podczas wojskowej defilady. Ta rozpocznie się w południe, ale już od rana trwają uroczyste obchody. Relacjonujemy je w tvn24.pl.

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska w wyniku kontrofensywy odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy i rozpoczęły spychanie ich na wschód.

Głównym elementem obchodów święta jest defilada wojskowa w Warszawie. Tak jak w ubiegłym roku, w sobotę przejdzie warszawską Wisłostradą. Rozpocznie się w południe. Weźmie w niej udział - jak zapowiada MON - około dwóch tysięcy żołnierzy, reprezentujących wszystkie rodzaje sił zbrojnych, a także wojska sojuszników. Poza żołnierzami i pojazdami, wzdłuż Wisły przelecą też wojskowe samoloty. Równolegle na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbędzie się parada morska, w której udział wezmą okręty Marynarki Wojennej.

Obchody relacjonujemy na żywo:

Sortowanie:
10:37

Z lotniska w Powidzu na defiladę w Warszawie ruszają samoloty transportowe. 

10:23

- Dzisiaj polska armia potrzebuje najbardziej dobrego kontaktu ze społeczeństwem - ocenił w TVN24 generał Roman Polko. 

Jak mówił, kluczem w wojsku są ludzie. - Ludzie, którzy mają wolę walki, mają chęć uczenia się nowych rzeczy i którzy będą wykazywali się ogromną dyscypliną - opisywał.

10:15

Przedstawiciele najwyższych władz państwowych wzięli udział w uroczystym podniesieniu flagi, wysłuchali hymnu oraz wzięli udział w uroczystej zmianie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 

W uroczystości na Placu Piłsudskiego uczestniczyli - poza prezydentem Nawrockim oraz wicepremierem i ministrem obrony narodowej Kosiniakiem-Kamyszem - między innymi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Obchody Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza
Źródło: TVN24
10:10

Trwają uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem między innymi pary prezydenckiej. 

Obchody Święta Wojska Polskiego
Obchody Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
09:52

Na miejscu defilady jest już reporter TVN24 Artur Molęda. Zaprezentował część woskowego sprzętu, który będzie można oglądać.

- Jeszcze cicho, jeszcze spokojnie. To się zmieni o godzinie 12 - zapowiedział. 

Ostatnie godziny przed defiladą. Relacja Artura Molędy
Źródło: TVN24
09:44

Władysław Kosiniak-Kamysz złożył też wieniec pod tablicą upamiętniającą generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, jednego z kluczowych dowódców Wojska Polskiego podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

09:29

Wicepremier, minister obrony narodowej i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz złożył wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie.

Władysław Kosiniak-Kamysz przed pomnikiem Wincentego Witosa
Władysław Kosiniak-Kamysz przed pomnikiem Wincentego Witosa
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
09:19

Cud bezpieczeństwa, pokoju i wolności kosztuje wiele trudu. Wynika z podejmowanej codziennie z sumiennością służby i gotowości do najwyższych poświęceń - powiedział biskup polowy WP Wiesław Lechowicz podczas mszy świętej z okazji Święta Wojska Polskiego.

- Oby ten czas nigdy się nie zakończył - zaapelował.

Biskup polowy WP Wiesław Lechowicz
Biskup polowy WP Wiesław Lechowicz
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada
09:11

Tak wyglądała próba generalna przed defiladą.

Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: TVN24
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: TVN24
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: TVN24
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: TVN24
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: TVN24
Próba generalna przed defiladą
Próba generalna przed defiladą
Źródło zdjęcia: TVN24
08:53

1. Warszawska Brygada Pancerna już czeka na defiladę.

08:43

Defilada wojskowa w Warszawie oznacza zmiany w organizacji ruchu. Jakie utrudnienia czekają na ulicach?

Defilada na święto wojska. Zamknięte mosty i ulice, zakazy parkowania
Dowiedz się więcej:

Defilada na święto wojska. Zamknięte mosty i ulice, zakazy parkowania

WARSZAWA
08:24

O godzinie 8 rozpoczęła się msza święta z okazji Święta Wojska Polskiego. Udział biorą w niej między innymi prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak czy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

Msza święta z okazji Święta Wojska Polskiego
Msza święta z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada
08:05

- Służba to styl życia - mówi w rozmowie z reporterem TVN24 Arturem Molędą kapitan Maciej Strupiechowski, rzecznik 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. 

Zaprezentował część wojskowego sprzętu, który pojawi się podczas wojskowej defilady - między innymi czołgi Abrams. Zapowiedział, że na defiladzie będzie można też zobaczyć K2, Leopardy 2 czy armatohaubice Kraby.

Kapitan Maciej Strupiechowski w rozmowie z Arturem Molędą
Źródło: TVN24
07:47

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka złożyli wieniec przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki
Źródło zdjęcia: TVN24
07:44

Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji z obchodów Święta Wojska Polskiego.

Źródło: tvn24.pl
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