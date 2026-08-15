RELACJA Obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie

Karol Nawrocki złożył wieniec przed pomnikiem Piłsudskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska w wyniku kontrofensywy odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy i rozpoczęły spychanie ich na wschód.

Głównym elementem obchodów święta jest defilada wojskowa w Warszawie. Tak jak w ubiegłym roku, w sobotę przejdzie warszawską Wisłostradą. Rozpocznie się w południe. Weźmie w niej udział - jak zapowiada MON - około dwóch tysięcy żołnierzy, reprezentujących wszystkie rodzaje sił zbrojnych, a także wojska sojuszników. Poza żołnierzami i pojazdami, wzdłuż Wisły przelecą też wojskowe samoloty. Równolegle na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbędzie się parada morska, w której udział wezmą okręty Marynarki Wojennej.

Obchody relacjonujemy na żywo:

Wszystkie wpisy (15) Najważniejsze (0) Sortowanie: od najnowszych od najnowszych od najstarszych 10:37 Z lotniska w Powidzu na defiladę w Warszawie ruszają samoloty transportowe. 10:23 - Dzisiaj polska armia potrzebuje najbardziej dobrego kontaktu ze społeczeństwem - ocenił w TVN24 generał Roman Polko. Jak mówił, kluczem w wojsku są ludzie. - Ludzie, którzy mają wolę walki, mają chęć uczenia się nowych rzeczy i którzy będą wykazywali się ogromną dyscypliną - opisywał. 10:15 Przedstawiciele najwyższych władz państwowych wzięli udział w uroczystym podniesieniu flagi, wysłuchali hymnu oraz wzięli udział w uroczystej zmianie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W uroczystości na Placu Piłsudskiego uczestniczyli - poza prezydentem Nawrockim oraz wicepremierem i ministrem obrony narodowej Kosiniakiem-Kamyszem - między innymi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Obchody Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza Źródło: TVN24 10:10 Trwają uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem między innymi pary prezydenckiej. Obchody Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 09:52 Na miejscu defilady jest już reporter TVN24 Artur Molęda. Zaprezentował część woskowego sprzętu, który będzie można oglądać. - Jeszcze cicho, jeszcze spokojnie. To się zmieni o godzinie 12 - zapowiedział. Ostatnie godziny przed defiladą. Relacja Artura Molędy Źródło: TVN24 09:44 Władysław Kosiniak-Kamysz złożył też wieniec pod tablicą upamiętniającą generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, jednego z kluczowych dowódców Wojska Polskiego podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 09:29 Wicepremier, minister obrony narodowej i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz złożył wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie. Władysław Kosiniak-Kamysz przed pomnikiem Wincentego Witosa Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański 09:19 Cud bezpieczeństwa, pokoju i wolności kosztuje wiele trudu. Wynika z podejmowanej codziennie z sumiennością służby i gotowości do najwyższych poświęceń - powiedział biskup polowy WP Wiesław Lechowicz podczas mszy świętej z okazji Święta Wojska Polskiego. - Oby ten czas nigdy się nie zakończył - zaapelował. Biskup polowy WP Wiesław Lechowicz Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada 09:11 Tak wyglądała próba generalna przed defiladą. Próba generalna przed defiladą Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: TVN24 Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: TVN24 Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: TVN24 Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: TVN24 Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: TVN24 Próba generalna przed defiladą Źródło zdjęcia: TVN24 08:53 1. Warszawska Brygada Pancerna już czeka na defiladę. Rozwiń 08:43 Defilada wojskowa w Warszawie oznacza zmiany w organizacji ruchu. Jakie utrudnienia czekają na ulicach? Dowiedz się więcej: Defilada na święto wojska. Zamknięte mosty i ulice, zakazy parkowania WARSZAWA 08:24 O godzinie 8 rozpoczęła się msza święta z okazji Święta Wojska Polskiego. Udział biorą w niej między innymi prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak czy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Msza święta z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada 08:05 - Służba to styl życia - mówi w rozmowie z reporterem TVN24 Arturem Molędą kapitan Maciej Strupiechowski, rzecznik 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Zaprezentował część wojskowego sprzętu, który pojawi się podczas wojskowej defilady - między innymi czołgi Abrams. Zapowiedział, że na defiladzie będzie można też zobaczyć K2, Leopardy 2 czy armatohaubice Kraby. Kapitan Maciej Strupiechowski w rozmowie z Arturem Molędą Źródło: TVN24 07:47 Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka złożyli wieniec przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Karol Nawrocki Źródło zdjęcia: TVN24 07:44 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji z obchodów Święta Wojska Polskiego. Zobacz nowe wpisy ( ) Do góry