Nowy wpis Pełczyńskiej-Nałęcz. Zwróciła się do byłych koalicjantów
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o odejściu z rządu w czwartek wieczorem. Jej decyzja - ogłoszona w mediach społecznościowych - wywołała falę komentarzy, w tym tych kąśliwych ze strony byłych już kolegów z rządu. Pomiędzy Pełczyńską-Nałęcz a innymi ministrami i premierem wielokrotnie dochodziło do rozbieżności.
Pełczyńska-Nałęcz pisze do byłych koalicjantów
W piątek wieczorem opublikowała kolejny wpis. "Minęły 24 godziny, odkąd zdecydowałam się wymaszerować z rządu Donalda Tuska. Chcę bardzo podziękować za liczne miłe słowa, które tu padły. To zaszczyt dla mnie, że tak wielu z Was docenia efekty mojej pracy" - czytamy.
Następnie "podziękowała" byłym koalicjantom "za wyrazy nieskrywanej koleżeńskiej życzliwości". "Cieszę się, że mogłam sprawić tyle radości najwybitniejszym jednostkom koalicji 15 października. Kierownik doceni" - napisała Pełczyńska-Nałęcz.