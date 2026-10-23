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Polska

Nowy wpis Pełczyńskiej-Nałęcz. Zwróciła się do byłych koalicjantów

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Tusk o Pełczyńskiej-Nałęcz. "Od dłuższego czasu ta współpraca nie była najłatwiejsza"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
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Dobę po ogłoszeniu decyzji o odejściu z rządu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz opublikowała kolejny wpis. Zwróciła się w nim z "podziękowaniami" do "byłych koalicjantów".

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o odejściu z rządu w czwartek wieczorem. Jej decyzja - ogłoszona w mediach społecznościowych - wywołała falę komentarzy, w tym tych kąśliwych ze strony byłych już kolegów z rządu. Pomiędzy Pełczyńską-Nałęcz a innymi ministrami i premierem wielokrotnie dochodziło do rozbieżności.

Pełczyńska-Nałęcz pisze do byłych koalicjantów

W piątek wieczorem opublikowała kolejny wpis. "Minęły 24 godziny, odkąd zdecydowałam się wymaszerować z rządu Donalda Tuska. Chcę bardzo podziękować za liczne miłe słowa, które tu padły. To zaszczyt dla mnie, że tak wielu z Was docenia efekty mojej pracy" - czytamy.

Następnie "podziękowała" byłym koalicjantom "za wyrazy nieskrywanej koleżeńskiej życzliwości". "Cieszę się, że mogłam sprawić tyle radości najwybitniejszym jednostkom koalicji 15 października. Kierownik doceni" - napisała Pełczyńska-Nałęcz.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczPolska 2050
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