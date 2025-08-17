Koniec poszukiwań 9-latka

Nowy Sącz Źródło: Google Maps

"Prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączy poszukiwania zaginionego 9-latka zostały zakończone" - napisano w komunikacie policji po godzinie 23.

Jak dodano chłopiec został odnaleziony na terenie Nowego Sącza.

Wcześniej policja informowała, że 9-latek wyszedł z domu w niedzielę ok. godz. 14 i do niego nie wrócił. Funkcjonariusze i rodzina zaapelowali o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziecka

