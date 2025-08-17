Koniec poszukiwań 9-latka

"Prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączy poszukiwania zaginionego 9-latka zostały zakończone" - napisano w komunikacie policji po godzinie 23.
Jak dodano chłopiec został odnaleziony na terenie Nowego Sącza.
Wcześniej policja informowała, że 9-latek wyszedł z domu w niedzielę ok. godz. 14 i do niego nie wrócił. Funkcjonariusze i rodzina zaapelowali o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziecka
Odwołanie poszukiwań zaginionego 9-letniego mieszkańca Nowego Sącza. Informuję, że prowadzone przez Komendę Miejską...Posted by Policja Nowy Sącz on Sunday, August 17, 2025
Autorka/Autor: momo/ft
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP