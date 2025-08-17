Zaginął dziewięciolatek. Policja prosi o pomoc

Nowy Sącz Źródło: Google Maps

Policja i rodzina poszukują 9-letniego Nikodema Nawrockiego-Salabury z Nowego Sącza. Chłopiec wyszedł z domu przy ul. Szarych Szeregów w niedzielę około godziny 14. Chłopiec do tej pory nie wrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Policja poinformowała, że chłopiec w chwili zaginięcia ubrany był w jasną koszulkę i jasne, krótkie spodenki. Ma około 120 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i krótkie, jasne włosy.

Rodzina i policja proszą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w odnalezieniu dziecka, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu pod numerem 47 833 46 30 (całodobowo) lub pod numerem alarmowym 112.

