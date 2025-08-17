Logo strona główna
Polska

Zaginął dziewięciolatek. Policja prosi o pomoc

Zaginął 9-letni Nikodem
Nowy Sącz
Źródło: Google Maps
W Nowym Sączu trwają poszukiwania 9-letniego Nikodema. Chłopiec wyszedł z domu w niedzielę po południu i nie wrócił. Rodzina i policja apelują do mieszkańców o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziecka.

Policja i rodzina poszukują 9-letniego Nikodema Nawrockiego-Salabury z Nowego Sącza. Chłopiec wyszedł z domu przy ul. Szarych Szeregów w niedzielę około godziny 14. Chłopiec do tej pory nie wrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Policja poinformowała, że chłopiec w chwili zaginięcia ubrany był w jasną koszulkę i jasne, krótkie spodenki. Ma około 120 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i krótkie, jasne włosy.

Rodzina i policja proszą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w odnalezieniu dziecka, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu pod numerem 47 833 46 30 (całodobowo) lub pod numerem alarmowym 112.

Autorka/Autor: momo/ft

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Facebook/Policja Nowy Sącz

dziecko
