Polska

Jest nowy dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Władysław Kosiniak-Kamysz, Mariusz Chmielewski
Gawkowski: Polska ma siły i środki, żeby odpowiadać na cyberataki
Nowym dowódcą Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni został generał Mariusz Chmielewski - przekazał rzecznik MON Janusz Sejmej. Zastąpi generała Karola Molendę.

Gen. Mariusz Chmielewski będzie drugim w historii dowódcą najmłodszego rodzaju wojsk w Polsce, do tej pory był zastępcą dowódcy cyberwojsk.

To wojskowy naukowiec związany w Wojskową Akademią Techniczną, specjalizujący się w zagadnieniach związanych między innymi ze sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem. Pracował także w Ministerstwie Obrony Narodowej, odpowiadając tam między innymi za wdrażanie różnego typu systemów obecnie używanych przez resort i wojsko.

Informację o nowym dowódcy cyberwojsk jako pierwszy podał portal Onet.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i generał Mariusz Chmielewski
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Pierwszy dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, generał Karol Molenda, objął dowództwo nad nowo powstałym rodzajem wojsk w 2022 roku. Podstawowym zadaniem WOC jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa państwa w obszarze wojskowym - monitorowanie sieci, reakcja na cyberataki czy tworzenie nowych rozwiązań kryptologicznych - ale żołnierze WOC zajmują się też takimi zagadnieniami jak bezpieczna łączność dla żołnierzy czy implementacja i rozwój w wojsku nowych technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją.

W ciągu ostatnich kilku lat polskie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni stały się jedną z najwyżej ocenianych tego typu struktur w siłach zbrojnych państw NATO. Generał Molenda regularnie podkreślał, że Polska mierzy się obecnie z niespotykaną i stale rosnącą liczbą cyberataków, z którymi jego żołnierze mają do czynienia de facto przez cały czas. WOC regularnie biorą też udział w ćwiczeniach z sojusznikami, takich jak "Locked Shields" czy "Cyber Coalition", regularnie zajmując w nich najwyższe lokaty.

Przed powstaniem cyberwojsk generał Molenda od 2019 roku był pełnomocnikiem MON do spraw stworzenia nowego rodzaju sił zbrojnych. Wcześniej przez lata związany był ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, gdzie również zajmował się kwestiami cyberbezpieczeństwa. Podobnie jak generał Chmielewski wywodzi się z warszawskiej WAT.

Generał Molenda z ważnym stanowiskiem w NATO

W marcu tego roku generał Molenda otrzymał nominację na tzw. Cyber Championa - doradcę strategicznego dowódcy NATO do spraw Transformacji. Zlokalizowane w amerykańskim Norfolk dowództwo odpowiada między innymi za planowanie rozwoju sił sojuszniczych. Obecnie na jego czele stoi francuski admirał Pierre Vandier.

