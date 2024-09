Postępowanie w sprawie działań Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prowadził Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych czyli OLAF. Chodzi o wydatkowanie środków z unijnych dotacji. Raport z tego dochodzenia znajduje się w aktach polskiego śledztwa w sprawie RARS. - OLAF kategorycznie stwierdził, że doszło do naruszenia wydatkowania dotacji na kwotę 91 milionów euro - powiedział w "Kropce nad i" prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk w "Kropce nad i" w TVN24 mówił o sprawie Michała K., byłego prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prokuratura zarzuca K. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Te zarzuty to efekt śledztwa, w którym badane są nieprawidłowości w RARS, której szefował. Oprócz niego zarzuty sformułowano wobec Pawła Szopy, twórcy marki odzieży Red is Bad .

W tym tygodniu K. stanął przed wydziałem ekstradycyjnym sądu magistrackiego w Westminsterze w Londynie. Podczas rozprawy K. nie zgodził się na dobrowolną ekstradycję . Brytyjski sąd nie przystał na wpłacenie przez byłego szefa RARS kaucji, aby ten mógł pozostać na wolności i odpowiadać z wolnej stopy. To oznacza, że Michał K. pozostanie w areszcie do czasu rozprawy ekstradycyjnej.

Afera wokół RARS. Korneluk: dochodzenie prowadził też OLAF

- Powiem jedno w tej sprawie, o czym chyba opinia publiczna się jeszcze nie dowiedziała - oznajmił Korneluk. Jak poinformował, sprawę nieprawidłowości w RARS "badał także urząd OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych), czyli urząd Unii Europejskiej, powołany specjalnie do badania nadużyć finansowych na szkodę Unii Europejskiej".

- RARS wystąpił o dotację do Unii Europejskiej, która została udzielona, na dostawę urządzeń utrzymywania energii. OLAF kategorycznie stwierdził - mamy raport w aktach sprawy - że doszło do naruszenia wydatkowania tych dotacji na kwotę 91 milionów euro - poinformował.

Podkreślił, że "to nie stwierdził prokurator, to stwierdził niezależny urząd powołany przez Unię Europejską do stwierdzenia nadużyć na szkodę Unii Europejskiej".