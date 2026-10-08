Polska Nocny alert RCB odwołany. Brak zagrożenia na terenie Polski Oprac. Filip Czerwiński |

Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie w szkołach specjalnego programu reagowania na alerty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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"Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - informowało o godzinie 0.36 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. O godzinie 0.53 został on odwołany.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski"



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. pic.twitter.com/ee9LuTAadd — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 8, 2026 Rozwiń Źródło: X

Wcześniej podobne komunikaty wysyłano w czwartek o godzinie 23.04, około godziny 19 i 12. O godzinie 23.52 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło zakończenie działań Sił Zbrojnych. Poinformowano, że nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie.



Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni… pic.twitter.com/rlwdqhwleQ — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 8, 2026 Rozwiń

"Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznawiają operacje lotnicze" - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wcześniej, o godzinie 23.12 przekazała, że "w związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze".

Trzy alerty w czwartek

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - informowało o godzinie 23.04 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/fls50LiMCj — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 8, 2026 Rozwiń Źródło: X

Niedługo później Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z uderzeniami Rosji na cele w zachodniej części Ukrainy, "prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej".

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ,… pic.twitter.com/0seVem41xL — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 8, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - wyjaśniono.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/Fybzk5X0Da — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 8, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - o godzinie 23.24 alert tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała wówczas, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje.

W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze https://t.co/YcLgQJtJ28 — PANSA (@PANSA_PL) October 8, 2026 Rozwiń

To kolejne takie ogłoszenie w czwartek. O alercie dla Lubelszczyzny i Podkarpacia informowano po godzinie 19. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał komunikat. Po pół godzinie alerty zostały odwołane.

‼️Uwaga! Alert RCB ‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/fBCyhTYaQ4 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 8, 2026 Rozwiń

Komunikat DORSZ

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych również wcześniej informowało o operowaniu lotnictwa, a także o postawieniu w stan gotowości systemów obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ,… pic.twitter.com/hck37FrsLk — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 8, 2026 Rozwiń

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych.