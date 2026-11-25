Polska Dokument o zbrodni połanieckiej. Znamy datę premiery Oprac. Ewa Żebrowska |

"Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka Źródło wideo: HBO Max Źródło zdj. gł.: TVN24

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Zbrodnię widziało kilkadziesiąt osób. Nikt nie powstrzymał sprawców, a prawda została ukryta pod zbiorową zmową milczenia. Co wydarzyło się w noc Bożego Narodzenia 1976 roku? Krystyna Łukaszek, będąca w piątym miesiącu ciąży, jej mąż Stanisław i jej dwunastoletni brat Miecio Kalita zostali brutalnie zamordowani.

Serial "Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Jana Holoubka i Macieja Kowalewskiego, którego premierowe odcinki oglądać można w HBO Max, opowiedział tę historię językiem fabuły, inspirując się prawdziwymi okolicznościami i reportażem Wiesława Łuki "Nie oświadczam się".

Wizja lokalna po zbrodni połanieckiej, przeprowadzona w czasie trwania śledztwa. Źródło zdjęcia: TVN24

Film dokumentalny "Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka", wyreżyserowany przez Grzegorza Jankowskiego i Krzysztofa Kudelskiego, wraca do tamtych wydarzeń. Odsłania kulisy śledztwa, które przez wiele miesięcy toczyło się w cieniu strachu, gróźb, przekupstwa i solidarności lokalnej społeczności.

Opowieść opiera się na relacjach uczestników śledztwa i procesu, wspomnieniach świadków, materiałach archiwalnych, aktach sądowych i ekspertyzach kryminalistycznych. Najważniejsze są jednak głosy osób, które były bezpośrednio zaangażowane w tę sprawę.

Dzięki relacjom uczestników wydarzeń widzowie będą mogli poznać kolejne warstwy tej historii: mechanizmy zastraszania, manipulacji i fałszywych zeznań, działania różnych instytucji państwowych, a także proces zakończony bezprecedensowymi wyrokami.

Dokument o zbrodni połanieckiej. Data premiery

Dokument zadebiutuje na platformie HBO Max już 1 stycznia 2027 roku. Przewodnikiem po tej historii jest Henryk Buczek, oficer śledczy, który prowadził dochodzenie w sprawie zbrodni połanieckiej. W dokumencie możemy usłyszeć także Wojciecha Malickiego, dziennikarza, który opisywał sprawę od samego początku, Wiesława Łukę, autora reportażu "Nie oświadczam się", oraz Hannę Gajewską-Kraczkowską, karnistkę, która wyjaśnia zawiłości trudnego śledztwa. Twórcom udało się też dotrzeć do Henryka Witka, jednego ze skazanych, który po latach opowiada o tamtych wydarzeniach ze swojej perspektywy.

Oskarżeni w sądzie w trakcie procesu. Rozprawy trwały od 7 listopada 1978 r. do 10 listopada 1979 r. Źródło zdjęcia: "Czarno na białym"

Jedną z najważniejszych postaci w tej historii jest Zdzisława Kalita, matka Krystyny oraz Miecia. Nie godząc się z oficjalną wersją wydarzeń, samotnie i z niezwykłą determinacją domagała się wyjaśnienia okoliczności śmierci swoich dzieci. To właśnie jej upór doprowadził do ponownego podjęcia sprawy i stał się jednym z impulsów do przełomowych działań śledczych. Równolegle film przedstawia pracę policjantów i prokuratorów, którzy musieli zmierzyć się nie tylko z brakiem dowodów, ale przede wszystkim z niemal całkowitą zmową milczenia lokalnej społeczności.