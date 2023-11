Atmosfera na posiedzeniu rządu po wyborach? Ścigaj: taka bardzo pracowita

Okła-Drewnowicz: ludzie wiedzieli, dlaczego na nas głosują

Głos zabrała także Marzena Okła-Drewnowicz. - Każda z posłanek i posłów, na którą zagłosowali wyborcy (opozycji - red.), ma świadomość tego, że między innymi też zagłosowali dlatego, że my odsuniemy PiS od władzy, po to, żeby przywrócić w Polsce praworządność, żeby były pieniądze z Unii Europejskiej, żeby kobiety czuły się bezpiecznie, żeby polska gospodarka zasilona pieniędzmi z KPO mogła się rozwijać, mógł być lepszy wzrost gospodarczy - powiedziała.

- Ludzie wiedzieli, dlaczego na nas głosują, bo my mówiliśmy w kampanii bardzo wyraźnie, co zrobimy. My jako Koalicja Obywatelska przedstawiliśmy 100 konkretów i jesteśmy gotowi je realizować. (...) Więc nikt z nas nie odważy się pójść na drugą stronę, bo mielibyśmy do czynienia naprawdę z linczem - dodała.