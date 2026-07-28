Nie żyje Andrzej Komorowski. Psycholog i seksuolog kliniczny miał 75 lat
"Bardzo smutna wiadomość o śmierci Andrzeja Komorowskiego, psychologa, autora książek, wiceprezesa Radia dla Ciebie na przełomie wieków, dobrego człowieka, który pomagał wielu ludziom. Wyrazy serdecznego współczucia dla Rodziny" - napisał na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Andrzej Komorowski był częstym gościem programów TVN i TVN24. Informację o śmierci eksperta przekazał na zakończenie programu "Szkło kontaktowe" w TVN24 Tomasz Sianecki. - Jeden z naszych bardzo wiernych widzów, znany zapewne państwu seksuolog kliniczny, psycholog Andrzej Komorowski już nas nie obejrzy. Wyrazy współczucia dla całej rodziny - powiedział.
Sylwetka Andrzeja Komorowskiego
Andrzej Komorowski był doradcą rodzinnym, terapeutą i seksuologiem klinicznym z wieloletnią praktyką. Pomagał i doradzał dorosłym w ich problemach indywidualnych, partnerskich i rodzinnych.
Był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - specjalistą profilaktyki i resocjalizacji społecznej. Dziennikarz radiowy oraz telewizyjny, autor i współautor prac naukowych, a także książek popularnonaukowych.
Zajmował się również mediacją, aspektami prezentacji medialnej i psychodoborem kadr. Był wykładowcą akademickim. Jego życiowym i zawodowym credo była maksyma Fiodora Dostojewskiego: Życie to raj, którego klucze są w naszych rękach.