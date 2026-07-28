Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nie żyje Andrzej Komorowski. Psycholog i seksuolog kliniczny miał 75 lat

Andrzej Komorowski zmarł w wieku 75 lat
Andrzej Komorowski zmarł w wieku 75 lat
Źródło zdj. gł.: TVN24
W wieku 75 lat zmarł Andrzej Komorowski. Informację o śmierci doświadczonego psychologa i seksuologa klinicznego przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

"Bardzo smutna wiadomość o śmierci Andrzeja Komorowskiego, psychologa, autora książek, wiceprezesa Radia dla Ciebie na przełomie wieków, dobrego człowieka, który pomagał wielu ludziom. Wyrazy serdecznego współczucia dla Rodziny" - napisał na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Andrzej Komorowski był częstym gościem programów TVN i TVN24. Informację o śmierci eksperta przekazał na zakończenie programu "Szkło kontaktowe" w TVN24 Tomasz Sianecki. - Jeden z naszych bardzo wiernych widzów, znany zapewne państwu seksuolog kliniczny, psycholog Andrzej Komorowski już nas nie obejrzy. Wyrazy współczucia dla całej rodziny - powiedział.

OGLĄDAJ: Terapia w chwili śmierci. "Nienawidzę tej terapii, za każdym razem to przeżywam"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Sylwetka Andrzeja Komorowskiego

Andrzej Komorowski był doradcą rodzinnym, terapeutą i seksuologiem klinicznym z wieloletnią praktyką. Pomagał i doradzał dorosłym w ich problemach indywidualnych, partnerskich i rodzinnych.

Był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - specjalistą profilaktyki i resocjalizacji społecznej. Dziennikarz radiowy oraz telewizyjny, autor i współautor prac naukowych, a także książek popularnonaukowych.

Zajmował się również mediacją, aspektami prezentacji medialnej i psychodoborem kadr. Był wykładowcą akademickim. Jego życiowym i zawodowym credo była maksyma Fiodora Dostojewskiego: Życie to raj, którego klucze są w naszych rękach.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24+ Originals
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
29 min
pc
Oglądaj najnowsze wydanie "Faktów"
Fakty
Udostępnij:
Tagi:
Psychologia
Czytaj także:
Siedziba PiS
Znamy kulisy rozmów na Nowogrodzkiej
Polska
Piotr Mueller
"Podjęliśmy pewne decyzje"
Polska
Karol Karski
Rzecznik dyscyplinarny PiS "był przekonany", ale wydarzyło się inaczej
Polska
imageTitle
Zaskakujący plan FIFA, UEFA grzmi. "To nie są towary na handel"
EUROSPORT
Osuwisko zeszło na domy w okolicach miasta Chongqing
Masy błota pochłonęły domy i pojazdy. Wciąż szukają ciał
METEO
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wysoka wygrana w Polsce
BIZNES
dziecko puder zasypka johnson shutterstock_1770679760
Ten spór trwa lata. Koncern proponuje miliardową ugodę
BIZNES
imageTitle
"Obietnica dotrzymana". Uczcił mistrzostwo świata w wyjątkowy sposób
EUROSPORT
Siedziba PiS
Nikt nie został wyrzucony z PiS. Rzecznik skomentował sprawę
RELACJA
imageTitle
Polskie drużyny walczą o Ligę Mistrzów. Kiedy i o której rewanżowe mecze?
EUROSPORT
Służby ratunkowe przed budynkiem Aeon Mall Kumamoto w mieście Kashima
Nocna akcja ratunkowa. "Nie możemy się z nikim skontaktować"
METEO
Jarosław Kaczyński i Jacek Kurski
Kurski "otrzymał zakaz"
Polska
Mateusz Morawiecki
Pierwszy komentarz Morawieckiego
Polska
Droga do jawności majątkowej polityków
Państwo zaostrza kryteria. Nowe wymogi dla rad nadzorczych
BIZNES
Otwarcie kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku
Nowa kładka na Warcie. Łączy Poznań i Czerwonak
Poznań
Jarosław Kaczyński, Marcin Ociepa (2023)
Nagła wolta PiS, jest kandydat. "Żartowanie z wyborców"
Marcin Złotkowski
imageTitle
Lech poznał potencjalnego rywala w walce o Ligę Mistrzów
EUROSPORT
Rafał Bochenek
Jest decyzja PiS w sprawie obozu Morawieckiego
Polska
banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
Wyższa kwota wolna od podatku. Policzono, ile to będzie kosztować
BIZNES
Fakty po faktach - Michał Wójcik
"Wyjdziemy z całą pewnością wzmocnieni z tego kryzysu"
Fakty po Faktach
Ewakuacja pasażerów statku wycieczkowego, który utknął na mieliźnie w Bułgarii
Utknęli na rzece bez zapasów. Konieczna była ewakuacja
METEO
imageTitle
Majchrzak autorem sensacji dnia w Waszyngtonie
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
Morawiecki zrezygnował z funkcji
Polska
ojciec syn flaga polska shutterstock_2080758826
Nowy pomysł na promocję Polski. Jest projekt
BIZNES
Pożary w południowo-zachodniej Francji
"Nie chcemy, aby takie wydarzenia stawały się nową normą"
METEO
Medziugorie, Bośnia i Hercegowina. Czyszczenie i naprawa zwandalizowanej figury Matki Boskiej (28 lipca 2026 roku)
Akt wandalizmu w Medjugorje. Media: zatrzymano Polaka
Świat
Policja jeszcze tego samego dnia zatrzymała czterech podejrzanych
Akt oskarżenia za uprowadzenie i brutalne pobicie 44-latka
Lublin
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Krzyż papieski spłonął. Prokuratura podaje przyczynę pożaru
WARSZAWA
Wiceprezydent USA J.D. Vance złożył hołd przy trumnie zmarłego senatora Lindseya Grahama
Pożegnanie na Kapitolu. Oddał hołd zmarłemu senatorowi
Świat
imageTitle
Szybkie porażki i dalekie miejsca polskich drużyn na mistrzostwach świata
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica