Polska Dziś narada Donalda Tuska z ministrami. Tematem bezpieczeństwo w szkołach Oprac. Kuba Koprzywa |

Tusk o aktach przemocy w szkołach: nie mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że w poniedziałek o godzinie 14.30 w kancelarii premiera odbędzie się narada Donalda Tuska z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia i cyfryzacji. Udział w spotkaniu weźmie również minister koordynator służb specjalnych i przedstawiciele służb. Tematem rozmów będzie bezpieczeństwo w szkołach.

Dziś o godzinie 14:30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się narada Premiera @DonaldTusk dotycząca bezpieczeństwa w szkołach. Wezmą w niej udział szefowie resortów: edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynator służb specjalnych, a… — Adam Szłapka (@adamSzlapka) October 12, 2026 Rozwiń

Ataki w szkołach

W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do trzech aktów przemocy w szkołach. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu 15-latek ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób. W plecaku miał domowej roboty materiał wybuchowy. Z kolei w sobotę 21-latka zaatakowała nożem trzy osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie - jedna z nich, 17-latka, trafiła do szpitala.

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To kolejne spotkanie premiera z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Podczas niedzielnej odprawy Tusk informował, że "nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi (…), którzy mają plan, aby tworzyć poczucie zagrożenia". - To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywność w sieci - tłumaczył. Zapowiadał, że poniedziałek będzie kolejnym dniem policyjnych kontroli w szkołach.