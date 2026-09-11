Polska Nagła zmiana w koalicji. Komisja w sprawie projektów aborcyjnych odwołana Patryk Michalski |

"Nie udało się dowieźć projektów aborcyjnych. Koalicja ma bardzo rozbieżne zdania" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Według informacji Patryka Michalskiego członkowie komisji w piątkowe popołudnie zostali poinformowani, że posiedzenia komisji jednak nie będzie. "Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z druków z 223 i 611 zaplanowane na 14.09.2026 r. na godz. 16:00 w sali 312 (bud.U) zostało odwołane z uwagi na brak stanowiska Ministerstwa Zdrowia" - takie jest oficjalne uzasadnienie przesłane przez sekretariat komisji.

Nieoficjalnie nie wierzą w nie przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. - To polityczna decyzja, by zaciągnąć hamulec. Na razie nie wiadomo na jak długo - mówi jeden z naszych rozmówców z KO.

- Decyzja jest kuriozalna, tak jak jej uzasadnienie. Po dwóch latach ktoś sobie nagle przypomniał w piątek po południu, że nie ma stanowiska resortu zdrowia. Kpina - komentuje osoba z Lewicy.

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