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Młodzieżowe Słowo Roku. Oto finałowa dwunastka

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nastolatkowie, nastolatki, szkoła
Młodzieżowe słowo roku 2025. Polonista komentuje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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We wtorek poznaliśmy finałowe dwanaście słów i zwrotów plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2026. W zestawieniu Wydawnictwa Naukowego PWN znajdziemy takie terminy jak "spływka", "tuff", "brokuł", "kukiriniarz" czy "płakał". Głosowanie potrwa do końca listopada.

O tegoroczny tytuł powalczy m.in. "aura/aura farming", oznaczające charyzmę, styl i zdolność wywierania pozytywnego wrażenia na innych, żartobliwie ujmowane jako zasób punktów, które można zdobywać lub tracić. "Aura farming" ("farmienie aury") jest celowym budowaniem lub wzmacnianiem tego efektu przez efektowne, pozornie niewymuszone gesty, zachowania i stylizacje. Wyrażenie "aura farming" bywa również ironicznym komentarzem do przesadnego zabiegania o podziw. Angielski człon "farming" nawiązuje do języka gier, oznacza gromadzenie zasobów lub punktów przez wykonywanie określonych czynności.

Głosować można również na słowo "bro", czyli potoczne, poufałe określenie kolegi lub przyjaciela, a także zwrot do takiej osoby. Jest odpowiednikiem słów "stary", "ziomek", "kumpel" i pochodzi od angielskiego "bro", czyli skróconej postaci słowa "brother" - "brat".

Na listę trafił też "brokuł" oznaczający fryzurę chłopięcą lub męską z krótko przystrzyżonymi bokami i bujnymi, kręconymi lub falowanymi włosami na górze, przypominającą właśnie różyczkę brokułu. To również żartobliwe określenie noszącego ją nastolatka. Z określeniem takiej osoby bywa łączony stereotyp chłopaka korzystającego z hulajnogi elektrycznej, noszącego markowe ubrania i regularnie korzystającego z siłowni.

Kukiriniarz larpuje?

Na finałowej liście jest także "larp/larpować", które oznacza udawanie kogoś, kim się nie jest. To kreowanie się na znawcę lub specjalistę w dziedzinie, w której nie ma się odpowiedniej wiedzy lub kompetencji, odgrywanie takiej roli na pokaz. Określenie nawiązuje do angielskiego skrótowca LARP ("live action role-playing" - odgrywanie ról na żywo), oznaczającego grę fabularną, której uczestnicy wcielają się w fikcyjne postacie. W znaczeniu slangowym odgrywanie roli odnosi się jednak do pozorowania kompetencji, cech lub statusu.

Głosować można także na słowo "kukiriniarz". To potoczne, niekiedy żartobliwe określenie użytkownika lub miłośnika hulajnóg elektrycznych. W użyciu prześmiewczym lub krytycznym odnosi się do młodego użytkownika, któremu przypisuje się brawurową jazdę, skłonność do popisów i stwarzanie zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Na finałowej liście pojawiło się także słowo "son". To żartobliwa lub ironiczna reakcja na coś absurdalnego, żenującego lub zaskakującego, wyrażająca niedowierzanie, rozbawienie, zażenowanie albo rozczarowanie. Pochodzi od angielskiego "son" - "syn" - używanego także jako poufały zwrot do rozmówcy. W obiegu memicznym może funkcjonować jako samodzielna reakcja. Występuje również w zapisie SON i w połączeniu z emotikonami, zwłaszcza przedstawiającymi płaczącą twarz, zwiędłą różę oraz złamane serce, które zależnie od kontekstu podkreślają rozbawienie, ironię, zażenowanie lub rozczarowanie.

Wśród zgłoszonych przez internautów słów jest także "płakał" będący "prześmiewczym komentarzem o kimś, kto został zawstydzony, pokonany lub pozbawiony pewności siebie". Jest to memiczny cytat z wypowiedzi Doroty Wellman w podcaście Imponderabilia. Dziennikarka opowiadała o spotkaniu z internetowym hejterem, który - według jej relacji - podczas bezpośredniej konfrontacji płakał i przepraszał za obraźliwe wpisy.

W finale znalazło się także słowo "peak" oznaczające "znakomity, najwyższej jakości, najlepszy w swojej kategorii; także szczytowa forma lub najwyższy stopień nasilenia jakiejś cechy bądź zjawiska". Słowo pochodzi od angielskiego "peak" oznaczającego właśnie szczyt, najwyższy poziom. Wyrażenie "być w peaku" oznacza "być w szczytowej formie". Słowo może również odnosić się do zjawisk ocenianych negatywnie, np. "peak głupoty" (szczyt głupoty).

Slop, tuff, unc i spływka

Zagłosować można także na słowo "spływka". To żartobliwa lub lekceważąca formuła odprawiania rozmówcy, wyrażająca żądanie odejścia lub zakończenia rozmowy. "Spływka" jest odpowiednikiem "spływaj", "spadaj".

W zestawieniu pojawiło się także słowo "slop". Oznacza ono treści, zwłaszcza cyfrowe, oceniane jako bezwartościowe lub wtórne, często produkowane masowo, zwłaszcza za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji (wówczas "AI slop"). Szerzej są to schematyczne, mało ambitne wytwory kultury, np. gry, filmy czy książki, obliczone na łatwą konsumpcję. Wyraz pochodzi od angielskiego "slop" oznaczającego "pomyje", "breja".

W finale jest również znane z poprzednich edycji plebiscytów słowo "tuff", które oznacza "atrakcyjny, modny, efektowny, budzący uznanie". Jest to slangowy wariant angielskiego "tough", czyli "twardy", "mocny". Odnosi się zwłaszcza do ubrań, dodatków i stylizacji, ale także do osób, muzyki i innych rzeczy, które robią wrażenie. Bywa używany ironicznie. W polskim obiegu występuje m.in. wymowa "tuf".

Listę zamyka "unc". Jest to żartobliwe lub lekceważące określenie osoby, zwykle mężczyzny, postrzeganej jako starsza, staroświecka lub nieznająca aktualnych trendów. Słowo pochodzi od angielskiego "unc", skróconej postaci słowa "uncle" - "wujek". Określenie nie wyznacza stałej granicy wieku - z perspektywy nastolatków może odnosić się także do młodego dorosłego, np. osoby po trzydziestce. W tym użyciu jest zbliżone do słów "wapniak" i "boomer". Wyrażenie "unc behavior" oznacza zachowanie kojarzone ze starszym pokoleniem.

Młodzieżowe Słowo Roku 2026

Słowa i wyrażenia zostały wybrane spośród propozycji najczęściej zgłaszanych przez internautów i spełniających wszystkie kryteria regulaminowe. W skład jury plebiscytu wchodzą Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Bartek Chaciński z tygodnika "Polityka", Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Jakub Kostecki z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży UJK.

Etap głosowania trwa do 30 listopada. Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem formularza na stronie organizatora, Wydawnictwa Naukowego PWN. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi w grudniu. W ubiegłym roku plebiscyt zwyciężyło słowo "szponcić".

Redagował AM

Źródło: PAP
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Młodzież
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