Polska

Żurek zaskoczony oświadczeniem Nawrockiego. "Zadziwiające, co słyszę"

Waldemar Żurek
Dyskusja w sprawie domu w Wyrykach. Żurek: zadziwiające, co słyszę, bo przy każdej tego typu naradzie są ludzie prezydenta
Źródło: TVN24
Z informacji, które posiadam, kancelaria prezydenta i sam prezydent wiedzieli o wszystkim i nie było żadnych informacji ukrywanych przed prezydentem - powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Odniósł się do dyskusji dotyczącej tego, co spadło na dom w Wyrykach i przepływu informacji w tej sprawie.

Od wtorku trwa dyskusja dotycząca obiektu, który w nocy z 9 na 10 września, kiedy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, spadł na dom w Wyrykach w województwie lubelskim. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił w środę w TVN24, że "wszystko na to wskazuje", że była to rakieta z polskiego F-16 wystrzelona w celu zniszczenia rosyjskiego sprzętu. Siemoniak potwierdził w TVN24 informacje przekazane w środę 17 września w "Podcaście politycznym" TVN24+, że BBN dostał 12 września notatkę w sprawie incydentu w Wyrykach.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił w czwartek rano w "Rozmowie Piascekiego" w TVN24, że według jego wiedzy 12 września "trafiła jakaś notatka, ale niezawierająca jednoznacznych stwierdzeń w tym zakresie".

Pierwszą informację, że na dom w Wyrykach spadła rakieta wystrzelona do strącenia rosyjskiego drona, przekazała we wtorek 16 września "Rzeczpospolita". W sprawie pojawiło się wiele komunikatów i komentarzy ze strony przedstawicieli rządu, prezydenta i wojska. W reakcji na doniesienia dziennika BBN napisał tego dnia w serwisie X, że "do czasu publikacji przez 'Rzeczpospolitą' informacji o zdarzeniu w miejscowości Wyryki Prezydent RP Karol Nawrocki ani BBN nie otrzymali meldunku o stanie faktycznym w tej sprawie".

Co mówili politycy o Wyrykach. Godzina po godzinie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co mówili politycy o Wyrykach. Godzina po godzinie

Żurek: to mnie zdziwiło

Do sporu między BBN i kancelarią prezydenta a rządem odniósł się w czwartek na konferencji prasowej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Został zapytany, czy prokuratura ma w tym jakiś udział i czy są procedury, które dążą do tego, żeby informować różne inne organy państwa o tym, co prokuratura ustaliła.

- Jestem w takim komitecie, który zbiera się właściwie w każdym tygodniu. Jestem na bieżąco informowany o sytuacji ze strony wojska, wszystkich służb. Zawsze w tym komitecie jest przedstawiciel kancelarii prezydenta. Nie byłem na takim spotkaniu, żeby nie był obecny - powiedział.

Zaznaczył, że "są tam też różne klauzule tajności", ale, jak dodał, "z informacji, które posiada, kancelaria prezydenta i sam prezydent wiedzieli o wszystkim i nie było żadnych informacji ukrywanych przed prezydentem".

- Zadziwiło mnie to oświadczenie samego prezydenta - powiedział Żurek.

Nawrocki: jestem zaniepokojony, oczekuję pełnej informacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki: jestem zaniepokojony, oczekuję pełnej informacji

Świat

- Być może mamy sytuację, kiedy jakiś urzędnik prezydenta bierze udział w konkretnej naradzie, a później nie przekazuje prezydentowi tych informacji - ocenił minister.

Dodał, że chciałby, "żeby to wyjaśniła kancelaria prezydenta". - Ale naprawdę mam wiedzę. Wiemy, kto w czasie tej fatalnej nocy był informowany, kto był w jakim miejscu - kontynuował

- Dla mnie to jest zadziwiające, co słyszę, bo przy każdej tego typu naradzie są ludzie prezydenta - podsumował.

Wziątek o notatce dla BBN i "różnicach w zakresie interpretacji"

Wiceszef MON Stanisław Wziątek został zapytany w czwartek przez reportera TVN24 Artura Molędę o notatkę, która miała informować Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na temat tego, co wydarzyło się w Wyrykach.

- Powinniśmy wyjaśnić wszystkie okoliczności, nie tylko samej sytuacji, ale także przekazywania pełnej wiedzy. Jest różnica w zakresie interpretacji, a nie próby ukrywania czegokolwiek - ocenił.

Podkreślił, że "komunikacja musi być udrożniona, usprawniona i realizowana natychmiast po zdarzeniu i po wyjaśnianiu okoliczności, które dają się przekazać jako wiarygodne".

moleda
Wziątek o notatce dla BBN i "różnicach w zakresie interpretacji"
Źródło: TVN24

Dopytywany był, czy to, co zostało napisane w notatce, zostało źle zrozumiane. - Ja to traktuję w kategoriach nie do końca takiej samej interpretacji. Więc musimy teraz przygotowywać takie materiały, które będą jednoznaczne i które nie będą budziły wątpliwości - powiedział Wziątek.

Odnosząc się do współpracy z BBN, wiceszef MON mówił, że "do tej pory, po sytuacji, która była związana z atakiem dronów na Polskę, zauważyliśmy naprawdę pełne zrozumienie dla potrzeb budowania jedności politycznej wokół spraw, które są racją stanu".

- Myślę, że ten incydent nie zachwieje tego, bo jest dobra wola i ze strony rządu, i ze strony kancelarii prezydenta - ocenił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Waldemar ŻurekProkurator GeneralnyKancelaria Prezydenta RPBiuro Bezpieczeństwa Narodowego
