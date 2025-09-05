Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Berek o "notatce" sprzed wizyty w USA. "To stanowisko rządu wiążące dla prezydenta"

Karol Nawrocki w Waszyngtonie
Berek o "notatce" sprzed wizyty w USA: to stanowisko rządu, które jest wiążące dla prezydenta
Źródło: TVN24
To nie była notatka, tylko stanowisko rządu przygotowywane na międzynarodową wizytę prezydenta - mówił w "#BezKitu" w TVN24 minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Odniósł się w ten sposób do dokumentu przekazanego przez MSZ Karolowi Nawrockiemu przed jego wizytą w USA. Dodał, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego stanowisko "wiąże" prezydenta.

MSZ przekazało prezydentowi Karolowi Nawrockiemu przed wylotem do USA dokument zawierający stanowisko polskiego rządu. Do tej kwestii odniósł się w piątek w programie "#BezKitu" w TVN24 minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Zwrócił uwagę, że dokument został nazwany notatką. 

- To nie była notatka, to jest stanowisko rządu. Stanowisko rządu przygotowywane na spotkanie prezydenta, na wizytę międzynarodową prezydenta - podkreślił.

"Notatka" czy "instrukcja" MSZ dla prezydenta? Kwestia "dogadania się dwóch ośrodków"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Notatka" czy "instrukcja" MSZ dla prezydenta? Kwestia "dogadania się dwóch ośrodków"

Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska

Przypomniał, że w 2008 roku mieliśmy "spór dotyczący tego, kto reprezentuje Polskę na posiedzeniach Rady Europejskiej: czy premier, czy prezydent".

- To był spór personalnie między premierem (Donaldem - red.) Tuskiem, a ówczesnym prezydentem Lechem Kaczyńskim. To był spór poza sporem politycznym, ściśle prawny. Prezydent mówi: ja chcę lecieć na posiedzenie Rady Europejskiej. Premier mówi: ale zawsze ja reprezentowałem Polskę. I to się skończyło postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym, który rozstrzygnął tak zwany spór kompetencyjny, bo tak to się nazywa. I Trybunał wtedy powiedział tak: jeśli prezydent chce reprezentować Polskę na jakimkolwiek forum międzynarodowym, to ma do tego prawo i jego decyzja o tym, że on chce uczestniczyć w jakimś gremium jest przesądzająca - wyjaśniał.

- Ale w punkcie kolejnym Trybunał powiedział tak: prezydent ma obowiązek reprezentować stanowisko przygotowane przez rząd, dlatego, że zgodnie z konstytucją rząd prowadzi politykę zagraniczną - kontynuował.

Dodał, że "od tamtej pory na każde istotne spotkanie zagraniczne prezydenta, każdego kolejnego, rząd przyjmuje stanowiska i przekazuje prezydentowi".

- W świetle tego orzeczenia trybunału, ono wiąże prezydenta co do tego, co on powinien prezentować, jakie stanowisko (powinien prezentować - red.). Jeśli prezydent tego nie robi, narusza reguły konstytucyjne - powiedział minister.

Maciej Berek
Maciej Berek
Źródło: TVN24

Berek: ośrodek prezydencki musi się jeszcze bardzo dużo dowiedzieć

Prowadzący program Radomir Wit zauważył, że "otoczenie prezydenta mówi, że to jest skandal, jak rząd śmie mówić, że prezydent ma dostawać instrukcje".

- Otoczenie prezydenta, pan prezydent się dziwił na posiedzeniu Rady Gabinetowej, zarzucał to nawet, że to chyba świadczy źle o koordynacji legislacji. To do mnie wycieczka, że otrzymuje do podpisania więcej niż jedną, dwie, trzy ustawy nowelizujące, zmieniające tę samą ustawę. Mam wrażenie, że ośrodek prezydencki musi się jeszcze bardzo dużo dowiedzieć, jak funkcjonuje państwo, jak jest stanowione prawo i także dowiedzieć się tego, jakie jest źródło czegoś, co zostało nazwane notatką - powiedział Berek.

Podkreślił, że "to nie jest notatka, to jest stanowisko rządu, które jest wiążące dla prezydenta, co do jego treści". - Natomiast nie ogranicza prezydenta w tym, że on uczestniczy, spotyka się z kimkolwiek zechce - dodał.

Zaznaczył, że "państwo polskie w świetle konstytucji prowadzi jedną politykę zagraniczną".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: SHAWN THEW/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Maciej BerekRada MinistrówKarol Nawrocki
Czytaj także:
pap_20231031_1U5
Egipt wysłał 40 tysięcy żołnierzy na Synaj
Świat
PENTAGON 2 shutterstock_1071086909
Departament Obrony może być Departamentem Wojny. Trump podpisał dekret
Świat
imageTitle
Błysk Mbappe we Wrocławiu. Znakomita połowa Włochów
EUROSPORT
Ulewa w Lęborku
Samochody pływały w Lęborku, zerwane dachy w województwie łódzkim
METEO
Dzieci i młodzież wrócą do szkół 1 września
Dziewięciolatka zdała maturę. Z matematyki, fizyki i chemii
Ciekawostki
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
imageTitle
Pierwszy trening w Rydze za Polakami. Najważniejsze zadanie przed nimi
EUROSPORT
deszcz, ulewa, noc
Uwaga na ulewy. Noc nie będzie spokojna
METEO
Petr Fiala - Antonio Costa
Premier zapowiada koalicję przeciw ETS2. Konferencji nie było
BIZNES
imageTitle
Starcie tenisowych gigantów w półfinale US Open
EUROSPORT
Noc, burza
Gdzie jest burza? W tym pasie najmocniej pada
METEO
imageTitle
Świątek myślami w Westeros. Kultowy serial wciągnął tenisistkę
EUROSPORT
imageTitle
Mistrzostwa świata bez Polaków w konkurencjach elity mężczyzn
EUROSPORT
Burza, piorun, noc
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
METEO
imageTitle
Niespodzianka w finale debla kobiet
EUROSPORT
Biały Dom
Gala MMA w Białym Domu. Amerykańskie media o szczegółach
Świat
Marcin Przydacz
Notatka "trafiła do najważniejszych osób w państwie". "Byłem jej autorem"
Polska
Trzech podejrzanych trafiło do aresztu
Porwanie z brutalnym finałem w lesie. Zatrzymali trzy osoby
Katowice
imageTitle
Udany debiut Brzęczka. Zwycięskie otwarcie eliminacji mistrzostw Europy
EUROSPORT
Lotnisko Okęcie Chopina port lotniczy
Awaryjne lądowanie na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
"Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa
Światowa premiera. Nowy film Jana Komasy w Toronto
Kultura i styl
Pożar w gminie Kórnik
Zaczęło się od przyczepy. Ogień przeniósł się na dom
Poznań
epa12352528
Katastrofa po katastrofie. Ratownicy pomagają mężczyznom, ale nie kobietom
Świat
Deszcz, noc, burze
Nocą będzie grzmieć i mocno padać
METEO
Katarzyna Stoparczyk
Nie żyje Katarzyna Stoparczyk
Rzeszów
Brytyjski premier sir Keir Starmer i wicepremier Angela Rayner dzień przed konferencją Partii Pracy w Liverpoolu
Ministra od mieszkalnictwa zrezygnowała ze stanowiska po zaniżeniu podatku od mieszkania
Najnowsze
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Pierwsza taka sytuacja od czasu COVID-19
BIZNES
imageTitle
Po 10 latach znowu zagrają na oczach Trumpa
EUROSPORT
Google (zdjęcie ilustracyjne)
Potężna kara dla giganta technologicznego
BIZNES
Izraelski atak na miasto Gaza
Uderzenie w wieżowiec, kula dymu, panika na dole. Atak na nagraniu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica