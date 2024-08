"Mówimy o milionach złotych". Minister o "kampanii PiS na sterydach"

Dzisiaj ktoś, kto wydał wielokrotność 40 milionów złotych na swoją kampanię mówi, że nic się nie stało - komentował w "Jeden na jeden" wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wątpliwości dotyczące sprawozdania finansowego PiS z wyborów parlamentarnych.

Gościem programu "Jeden na jeden" w TVN24 był wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica). Odniósł się między innymi do trwającej analizy sprawozdania finansowego PiS przez PKW.

Krzysztof Gawkowski TVN24

- Prawo i Sprawiedliwość wydało na kampanię wielokrotność limitów Państwowej Komisji Wyborczej i za to powinna być kara. Przypominam sobie, jak został potraktowany Sojusz Lewicy Demokratycznej. Mieliśmy takie uchybienie w kampanii wyborczej, które wynosiło kilkaset złotych, pomyliliśmy się, źle rozliczyliśmy. Wykazany został nam błąd, który kosztował nas całą subwencję. Za kilkaset złotych odebrano nam całą subwencję, a dzisiaj ktoś, kto wydał wielokrotność 40 milionów złotych na swoją kampanię mówi, że nic się nie stało - powiedział Gawkowski.

- Jeżeli ma być więcej tych danych, jeżeli ma być tak, że złożymy wniosek jako poszczególni ministrowie z wiedzy, którą posiadamy i PKW będzie potrzebowała jeszcze więcej informacji, żeby mieć później grube uzasadnienie, to niech to się toczy - mówił wiceminister o odroczeniu posiedzenia PKW ws. sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych.

Państwowa Komisja Wyborcza 25 września zeszłego roku poinformowała, jakie limity wydatków na kampanię parlamentarną przysługują 53 komitetom wyborczym uczestniczącym w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 roku. Limity ustalono na podstawie zarejestrowanych list kandydatów na posłów i senatorów. Najwyższy limit przysługiwał Prawu i Sprawiedliwości - wynosił on 38 781 152 zł. Zgodnie z Kodeksem wyborczym komitety nie mogą wydać na kampanię więcej niż to, co określiła PKW, pod groźbą utraty subwencji na działalność partyjną, o ile dana partia zdobędzie w wyborach odpowiedni procent głosów.

Gawkowski: PiS prowadziło kampanię na dopalaczach

Gawkowski odniósł się też do dokumentów podlegającej ministerstwu cyfryzacji Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), które zostały dostarczone do Państwowej Komisji Wyborczej, by wyjaśnić wątpliwości w sprawozdaniu finansowym PiS.

- Przez wiele miesięcy KPRM zlecała za rządów PiS-u różnego rodzaju badania, które wskazywały kierunki, jak powinien zachować się rząd PiS-u czy jak powinna partia reagować na różnego rodzaju działania, które są na scenie politycznej. To jasno wskazywało, że te badania były przygotowane pod strategię polityczną partii, która rządzi, czyli de facto łączyły się z kampanią wyborczą. To wszystko było realizowane przez ludzi, przez odpowiednie programy i to wszystko było realizowane w odpowiednim czasie i nie ma wątpliwości, że NASK został wykorzystany w ten sposób - mówił wicepremier.

Minister dodał, że jest "wiele jest instytucji w państwie, które były wykorzystywane do tego, żeby PiS na dopalaczach prowadził kampanię wyborczą". - To nie są setki tysięcy złotych. Jestem przekonany, że mówimy o milionach złotych, które były kampanią na sterydach Prawa i Sprawiedliwości - uważa gość "Jeden na jeden".

