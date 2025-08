Manasterski odznaczony przez Dudę. "Wprowadzał ludzi w błąd"

Miłosz Manasterski odznaczony przez prezydenta Dudę Źródło: TVN24

Miłosz Manasterski 10 czerwca został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jak podaje prezydencka kancelaria: "Za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju, działalności zawodowej i społecznej, za zasługi dla wolnej Polski".

Miłosz Manasterski był komentatorem telewizji publicznej za czasów rządów PiS, redaktorem naczelnym Agencji Informacyjnej, serwisu zajmującego się "przygotowywaniem zleconych materiałów informacyjnych". Obecnie pojawia się na antenie Republiki w roli komentatora.

Miłosz Manasterski Źródło: WOJCIECH STRÓŻYK/REPORTER

"Budował sobie autorytet, którego de facto chyba nigdy nie miał"

- Ten pan od początku był jednym wielkim fejkiem, bo stworzył sobie jakąś Agencję Informacyjną, której nazwa była bliźniaczo podobna do agencji, która funkcjonowała w Telewizji Polskiej i wprowadzał ludzi w błąd. Budował sobie jakiś autorytet, którego de facto chyba nigdy nie miał i nie ma - komentował Jakub Stefaniak (PSL, zastępca szefa KPRM).

Przez prezydenta Dudę odznaczeni zostali także między innymi bracia Michał i Jacek Karnowscy, twórcy prawicowej telewizji wPolsce24. Złotym Krzyżem Zasługi została z kolei odznaczona Magdalena Ogórek, prezenterka telewizji Karnowskich. "Za działalność społeczną i wkład w zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego" - brzmi uzasadnienie Złotego Krzyża Zasługi dla Ogórek.

Pobierał państwowe granty, nie wywiązywał się z zadań

Jak podała Wirtualna Polska, Manasterski od lat udziela się w Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii. Dostała ona trzy granty z Narodowego Instytutu Wolności - łącznie 828 tys. zł, a także setki tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz KPRM.

KPRM w 2023 r. przekazała Fundacji 6 mln zł na "budowę wizerunku" przez organizacje polonijne. Jednym z projektów, którymi miała zająć się Fundacja Rozwoju Centrum Macierz Polonii, było postawienie pomnika Mikołaja Kopernika w Armenii, na który przeznaczono 83 tys. zł. Popiersie Kopernika ostatecznie nigdy nie powstało, a polskie ministerstwo spraw zagranicznych zapowiedziało postępowanie egzekucyjne.

WP podała też, że Fundacja Rozwoju Centrum Macierz Polonii miała także za czasów rządów PiS przygotować program telewizyjny "Biznes Ekonomia Rodzina" za 100 tys. zł.

"Program będzie pokazywał realizację polityki prorodzinnej na szczeblu rządu RP, zapewniając dostęp do informacji, które będą przemawiać do młodych Polaków - że koszty życia rodzinnego są dla nich możliwe do uniesienia, a osoby decydujące się na troje i więcej dzieci mogą liczyć na wsparcie wielu instytucji oraz wsparcie ekonomiczne państwa" - głosi opis. W każdym odcinku miały znaleźć się wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa rodziny, "przede wszystkim minister Marleny Maląg". Współautorem programu miał być sam Manasterski.

Podobnie jak w przypadku pomnika Kopernika, brak jest śladów programu. w 2024 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod rządami min. Agnieszki Dziemianowicz-Bąk podało, że fundacja została wezwana do zwrotu całości udzielonej dotacji, czyli 100 tys. zł. W czerwcu tego roku, jak pisze WP, ministerstwo przekazało, że pieniądze nadal nie wróciły, a "brak dobrowolnego zwrotu środków będzie skutkować podjęciem działań egzekucyjnych".

Narodowy Instytut Wolności również próbuje odzyskać pieniądze przekazane Fundacji. WP podała, że łącznie to 227 tys. zł plus odsetki. Część kwoty (80 tys. zł) dotyczy zadania "Powrót do Macierzy", w ramach którego fundacja miała zorganizować Bieg Powstania Warszawskiego. Przedstawiciele NIW przyznali jednak WP, że fundacja nie przedstawiła "wiarygodnych dowodów ani dokumentacji potwierdzającej zorganizowanie biegu".

