Były szef stołecznej policji zarzuca CBA zniszczenie telefonu

Zniszczony telefon

Prokurator Guga wskazała, że Domaradzki w treści zawiadomienia złożonego w prokuraturze napisał, że doszło do zniszczenia telefonu tak, że uniemożliwia to całkowicie jego dalsze użytkowanie.

- Chodzi o wskazanie właściwej jednostki do prowadzenia postępowania – czy będzie to Prokuratura Regionalna w Łodzi, czy inna prokuratura regionalna w kraju albo jednostka niższego szczebla – powiedziała prokurator, dodając, że decyzja co do właściwości prokuratury powinna zapaść w ciągu kilku najbliższych dni.