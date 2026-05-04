Polska Fragmenty arkusza maturalnego w sieci. Dyrektor CKE: analizuję sytuację Oprac. Maciej Wacławik |

Matura z języka polskiego 2026. Pierwsze komentarze

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym odbył się w poniedziałek. - Przebiegł spokojnie - ocenił dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Dodał, że dyrektorzy okręgowych komisji nie zgłaszali trudności. Egzamin rozpoczął się punktualnie o 9.00, a przed jego rozpoczęciem nie doszło do "wycieku" treści arkusza. Zawiera on informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Zdjęcie arkusza w sieci

W trakcie egzaminu w mediach społecznościowych ukazały się jednak zdjęcia fragmentów arkusza. Odnosząc się do tych informacji Zakrzewski podkreślił, że jest to nieuczciwość egzaminacyjna. - Analizuję sytuację. W przypadku uznania, że istnieje uzasadnienie podejrzenia złamania prawa, złożę stosowne zawiadomienie w tej sprawie do odpowiednich służb - powiedział.

Wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na tej sali skutkuje unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu maturzyście, który złamał procedury. Taka osoba może przystąpić do niego ponownie dopiero za rok.

244 egzaminów unieważnionych

Od ubiegłego roku wprowadzono wyjątek od powyższej reguły - zakaz nie dotyczy urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia. W maju 2025 r. unieważnione zostały 244 egzaminy maturalne, w tym 72 za wniesienie telefonu na egzamin lub korzystanie z niego w tym czasie.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym pisany jest obowiązkowo przez wszystkich maturzystów. Chętni mogą pisać także egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przeprowadzony będzie 20 maja.