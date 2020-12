Morawiecki: Węgry i Polska udowodniły, że są ważnymi partnerami, których nie można ignorować

- Uzgodnione przepisy są tymi, o które usilnie walczyliśmy. W tym procesie kluczowa była rola Grupy Wyszehradzkiej. To dzięki jej współpracy to wszystko było możliwe - tłumaczył Mateusz Morawiecki, odpowiadając na pytania węgierskiego tygodnika "Mandiner" dotyczące przebiegu i konkluzji niedawnego unijnego szczytu. Stwierdził, że poprzez porozumienie w sprawie unijnego budżetu "Węgry i Polska udowodniły, że są ważnymi partnerami, których nie można ignorować". Polski premier kilkakrotnie zwrócił w wywiadzie uwagę na znaczenie współpracy między Węgrami a Polską, i szerzej krajami V4.

Mateusz Morawiecki mówił o wadze przyjętych przez europejskich liderów konkluzji dotyczących powiązania mechanizmu praworządności z unijnym budżetem i funduszem odbudowy. Polski premier wyjaśnił, że "przyjęty dokument określa sporne punkty tego mechanizmu i gwarantuje, że będzie on stosowany tylko w ściśle określonych wypadkach, co nie pozwoli na nieuzasadnione, arbitralne interwencje ze strony unijnych instytucji".

Prowadzący rozmowę Tamas Maraczi zauważył, że ostatnie wspólne działania rządów Węgier i Polski były tylko jednym z wielu przejawów współpracy między tymi państwami, i spytał Mateusza Morawieckiego o najważniejsze składniki tego sojuszu. Polski polityk wskazał, że o ile siłą napędową współpracy w sprawie unijnego budżetu było podobne rozumienie suwerenności narodowej oraz litery i ducha unijnych traktatów, to Polska i Węgry mają podobne stanowiska w wielu innych sprawach. Premier wymienił tutaj między innymi unijną politykę spójności i politykę rolną, ale również potrzebę budowania wspólnej europejskiej agendy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i granic, a także polityki energetycznej.

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił również uwagę na łączącą oba kraje historię, która spaja ich relacje. Jako przykłady do dzisiaj pamiętanych wydarzeń przywołał decyzję węgierskiego premiera Pala Telekiego o wysłaniu zaopatrzenia wojskowego Polakom walczącym z bolszewikami w 1920 r. czy poparcie Polaków dla walczących o wolność Węgrów w 1956 r. - To nie tylko dowód na dobre relacje między naszymi narodami w przeszłości, ale także na to, że zawsze wspieraliśmy się w walce o wyznawane przez nas wartości - powiedział Morawiecki.