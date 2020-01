"Zamiast sięgać po słowa politycznej rozgrywki, chcemy wsłuchać się w ciszę"

- Dlatego sprzeciwmy się negowaniu i zniekształcaniu historii Holokaustu, jesteśmy zdeterminowani odpowiadać na próby wykorzystania 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau oraz pamięci o ofiarach obozu do celów politycznych - zaznaczył.

"Mamy moralny obowiązek opowiedzieć tę historię światu"

Szef polskiego rządu nawiązał też do słów wygłoszonych w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau przez papieża Benedykta XVI, który mówił, że cisza ta jest głośnym wołaniem o przebaczenie i pojednanie; modlitwą do żyjącego Boga, aby na to nie pozwolił nigdy więcej.