Były premier Mateusz Morawiecki został w czwartek przesłuchany w Najwyższej Izbie Kontroli. Jak przekazał rzecznik NIK Marcin Marjański, kontrolerzy pytali go o sprawy związane z kontrolami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, GetBack i Polskim Funduszu Rozwoju. "Wyniki kontroli wkrótce i zgodnie z pana sugestią poszliśmy tropem pieniędzy. Będzie interesująco" - napisał po zakończeniu czynności szef Izby Marian Banaś, zwracając się do Morawieckiego.

Wskazał tu na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, GetBack i Polski Fundusz Rozwoju. - To są obszary, gdzie wątek dotyczący pana premiera się przejawia i chcemy to skonfrontować i wyjaśnić dokładnie, czy tutaj z jego strony jest jakaś odpowiedzialność, za którą powinien odpowiadać - wyjaśnił.

NIK poszło "zgodnie z sugestią" Morawieckiego

Morawiecki chce upublicznienia protokołu z przesłuchania

Po zakończonych czynnościach Morawiecki przekonywał, że był pytany wyłącznie o decyzje dotyczące Narodowej Strategii Amunicyjnej w ramach działań RARS. - Nie obejmowało to żadnych innych spraw czy konfrontacji z innymi zeznaniami. Kłamstwem są inne, wobec tych, informacje przekazywane w tej sprawie - twierdził po wyjściu z przesłuchania. Morawiecki dodał, że kontrola dotyczy wykonania budżetu za 2024 rok i decyzji o przekazaniu obligacji na sfinansowanie potrzeb strategii amunicyjnej. - Media i państwo są w tej sprawie wprowadzani w błąd. Wszystko wynika z protokołu i apeluję do NIK o jego upublicznienie dla potwierdzenia rzeczywistego, a nie fałszywego przebiegu tej kontroli - kontynuował.

Rzecznik NIK: przesłuchanie w kontekście trzech spraw

Jak mówił przesłuchanie było związane też z tym, co zeznał twórca marki Red is Bad Paweł S. w kontekście kontroli w RARS.

Pytany, czy NIK będzie składała zawiadomienie do prokuratury, Marjański zaznaczył, że jeszcze nie na tym etapie, bo wszystkie kontrole - dotyczące RARS, Getback i PFR - kończą się niebawem. Przekazał, że "lada moment" zostaną przedstawione wyniki kontroli w RARS, natomiast, jeśli chodzi o GetBack to zostaną opublikowane w maju.

Na uwagę dziennikarza, że sprawa nieprawidłowości w RARS jest już w prokuraturze, Marjański odparł: - Jest w prokuraturze równolegle, natomiast my mamy wątki, o których nie wiemy, czy prokuratura je ma. W związku z tym jesteśmy jako Izba zobowiązani do tego, żeby takie zawiadomienia skierować.

Rzecznik NIK, odnosząc się do sprawy GetBacku, zaznaczył, że "jeszcze nie ma prawomocnych wystąpień pokontrolnych". - To wszystko jest objęte tajemnicą kontroli. Po to dzisiaj to przesłuchanie, po to dzisiaj dodatkowe wyjaśnienia. I tak jak powiedziałem, lada moment powinniśmy być gotowi z jedną i z drugą informacją o wynikach kontroli - wyjaśnił.