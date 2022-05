Morawiecki mówił o "żerowaniu" Norwegii. Prezydent pytany o słowa premiera

Po powrocie do Polski, na dworcu PKP w Przemyślu, prezydent Duda został zapytany przez dziennikarzy, czy zgadza się ze słowami premiera Mateusza Morawieckiego, że Norwegia "pośrednio żeruje na tym, co się dzieje" w Ukrainie i że powinna się podzielić zyskami z gazu i ropy. Prezydent w odpowiedzi zaapelował "do wszystkich jednoznacznie, aby wspierać Ukrainę".

Prezydent Duda: jeżeli kogoś stać, to bardzo proszę żeby wspierał Ukrainę

- Są państwa europejskie, które są państwami zasobnymi, dysponują świetnym uzbrojeniem, same produkują bardzo wysokiej jakości uzbrojenie. Ukraina tego wsparcia bardzo potrzebuje. Ja apeluję jeszcze raz, żeby to wsparcie wysyłać. Wspieram wszystkie tego typu wysiłki, bo wiem, na własne oczy widziałem na Ukrainie, jak bardzo to jest ważne, jak bardzo to jest potrzebne - apelował Andrzej Duda. Zwrócił uwagę, że rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, z obrońcami Ukrainy. - Jeżeli ktoś może się podzielić, jeżeli go stać, żeby wesprzeć Ukrainę to bardzo proszę o to, żeby to zrobił - zaapelował prezydent.