Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rozłam w PiS

Mateusz Morawiecki komentuje decyzję Komitetu Politycznego PiS. "Próba przeciągania serialu"

|
Mateusz Morawiecki
Morawiecki: decyzje po Komitecie Politycznym odbieram jako próbę przeciągania tego serialu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP
Odbieram to jako próbę przeciągania tego serialu - powiedział Mateusz Morawiecki, komentując decyzję Komitetu Politycznego PiS w sprawie jego frakcji. Władze ugrupowania zdecydowały, że sprawa parlamentarzystów, którzy nie podpisali partyjnej "lojalki", zostanie skierowana do rzecznika dyscypliny PiS. Na razie pozostają w partii.

- Pan prezes Jarosław Kaczyński podjął w piątek decyzję o usunięciu z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Było to absolutnie jednoznaczne - przypomniał Morawiecki. W związku z tym - jak mówił były premier - złożył swoją rezygnację z funkcji przewodniczącego EKR.

- To wszystko, co dzisiaj zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej - ocenił.

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP

Mateusz Morawiecki komentuje decyzje po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS

Dlaczego zdaniem Morawieckiego serial nie służy krajowi? - Dlatego że do naszych zadań, do zadań obozu patriotycznego, do zadań każdej opozycji w demokratycznym państwie należy przede wszystkim to, żeby punktować rząd - powiedział. 

- W tym rządzie dzisiaj pojawiły się takie patologie, takie nieprawidłowości, takie przewały, że powinniśmy się zajmować tylko i wyłącznie tym, a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje - stwierdził. 

Zdaniem Morawieckiego "Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet czy rzecznik dyscyplinarny". - Chcemy się z całą pewnością skoncentrować na najważniejszych sprawach, które przynależą do obowiązków każdego posła opozycji, czyli punktowania tego rządu - zadeklarował. 

Zwrócił się też do wyborców PiS. - Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu, gdzie będziemy się zajmowali sami sobą? Czy w ślad za decyzją pana prezesa z piątku o usunięciu nas z partii oczekujecie otwarcia nowego rozdziału? - pytał. 

Czy Morawiecki jest członkiem PiS? "Przyjmuję, że zostaliśmy wypchnięci"

Morawiecki pytany był o to, czy wciąż jest członkiem PiS. - Dzisiaj już, jak rozumiem, nie jestem, ponieważ pan prezes oświadczył tylko, że Komitet Polityczny ma potwierdzić decyzje, które zapadły - przyznał lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. 

- Brak podpisu tej "lojalki", która była wymagana, skutkował usunięciem nas z partii - przypomniał. - Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci - mówił.

Według Morawieckiego "jest rzeczą jasną, kto spowodował, kto wywołał tę intrygę". - Grupa intrygantów, bardzo niewielka zresztą, paroosobowa grupa intrygantów, obsiadła (...) pana prezesa, i skłoniła go do tego, żeby w tym momencie amputować drugie zdrowe płuco - ocenił. 

Decyzja Komitetu Politycznego PiS w sprawie frakcji Morawieckiego

We wtorek zebrał się Komitet Polityczny PiS, który - według zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego - miał jedynie formalnie zatwierdzić to, że "trzydziestu kilku posłów" PiS "zrezygnowało z członkostwa".

Po posiedzeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek oświadczył jednak, że zapadła decyzja, aby skierować sprawę do rzecznika dyscyplinarnego partii. Jak wyjaśnił, sprawa dotyczy 44 osób.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24+ Originals
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Mateusz MorawieckiPrawo i SprawiedliwośćJarosław Kaczyński
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Piotr Mueller
"Podjęliśmy pewne decyzje". Komunikat po spotkaniu frakcji Morawieckiego
Polska
Siedziba PiS
Nikt nie został wyrzucony z PiS. Rzecznik skomentował sprawę
RELACJA
Karol Karski
Rzecznik dyscyplinarny PiS o frakcji Morawieckiego. "Byłem przekonany"
Polska
imageTitle
Zaskakujący plan FIFA, UEFA grzmi. "To nie są towary na handel"
EUROSPORT
Osuwisko zeszło na domy w okolicach miasta Chongqing
Masy błota pochłonęły domy i pojazdy. Wciąż szukają ciał
METEO
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wysoka wygrana w Polsce
BIZNES
dziecko puder zasypka johnson shutterstock_1770679760
Ten spór trwa lata. Koncern proponuje miliardową ugodę
BIZNES
imageTitle
"Obietnica dotrzymana". Uczcił mistrzostwo świata w wyjątkowy sposób
EUROSPORT
Służby ratunkowe przed budynkiem Aeon Mall Kumamoto w mieście Kashima
Nocna akcja ratunkowa. "Nie możemy się z nikim skontaktować"
METEO
Jarosław Kaczyński i Jacek Kurski
Kurski "otrzymał zakaz"
Polska
Droga do jawności majątkowej polityków
Państwo zaostrza kryteria. Nowe wymogi dla rad nadzorczych
BIZNES
Otwarcie kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku
Nowa kładka na Warcie. Łączy Poznań i Czerwonak
Poznań
Jarosław Kaczyński, Marcin Ociepa (2023)
Nagła wolta PiS, jest kandydat. "Żartowanie z wyborców"
Marcin Złotkowski
imageTitle
Lech poznał potencjalnego rywala w walce o Ligę Mistrzów
EUROSPORT
Rafał Bochenek
Jest decyzja PiS w sprawie frakcji Morawieckiego
Polska
banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
Wyższa kwota wolna od podatku. Policzono, ile to będzie kosztować
BIZNES
Fakty po faktach - Michał Wójcik
"Wyjdziemy z całą pewnością wzmocnieni z tego kryzysu"
Fakty po Faktach
Ewakuacja pasażerów statku wycieczkowego, który utknął na mieliźnie w Bułgarii
Utknęli na rzece bez zapasów. Konieczna była ewakuacja
METEO
imageTitle
Majchrzak autorem sensacji dnia w Waszyngtonie
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
Morawiecki zrezygnował z funkcji
Polska
ojciec syn flaga polska shutterstock_2080758826
Nowy pomysł na promocję Polski. Jest projekt
BIZNES
Pożary w południowo-zachodniej Francji
"Nie chcemy, aby takie wydarzenia stawały się nową normą"
METEO
Medziugorie, Bośnia i Hercegowina. Czyszczenie i naprawa zwandalizowanej figury Matki Boskiej (28 lipca 2026 roku)
Akt wandalizmu w Medjugorje. Media: zatrzymano Polaka
Świat
Policja jeszcze tego samego dnia zatrzymała czterech podejrzanych
Akt oskarżenia za uprowadzenie i brutalne pobicie 44-latka
Lublin
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Krzyż papieski spłonął. Prokuratura podaje przyczynę pożaru
WARSZAWA
Wiceprezydent USA J.D. Vance złożył hołd przy trumnie zmarłego senatora Lindseya Grahama
Pożegnanie na Kapitolu. Oddał hołd zmarłemu senatorowi
Świat
imageTitle
Szybkie porażki i dalekie miejsca polskich drużyn na mistrzostwach świata
EUROSPORT
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Białym Domu (28 lipca 2026 roku)
"Dobre spotkanie". Zełenski o szczegółach
Świat
imageTitle
Brejk maksymalny na otarcie łez. Słodko-gorzki dzień Xiao Guodonga
EUROSPORT
United Airlines Boeing
Boeing zalicza kiepski kwartał. Prezydencki samolot pogłębia problemy
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica