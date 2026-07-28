Mateusz Morawiecki komentuje decyzję Komitetu Politycznego PiS. "Próba przeciągania serialu"

Morawiecki: decyzje po Komitecie Politycznym odbieram jako próbę przeciągania tego serialu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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- Pan prezes Jarosław Kaczyński podjął w piątek decyzję o usunięciu z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Było to absolutnie jednoznaczne - przypomniał Morawiecki. W związku z tym - jak mówił były premier - złożył swoją rezygnację z funkcji przewodniczącego EKR.

- To wszystko, co dzisiaj zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej - ocenił.

Mateusz Morawiecki Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP

Mateusz Morawiecki komentuje decyzje po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS

Dlaczego zdaniem Morawieckiego serial nie służy krajowi? - Dlatego że do naszych zadań, do zadań obozu patriotycznego, do zadań każdej opozycji w demokratycznym państwie należy przede wszystkim to, żeby punktować rząd - powiedział.

- W tym rządzie dzisiaj pojawiły się takie patologie, takie nieprawidłowości, takie przewały, że powinniśmy się zajmować tylko i wyłącznie tym, a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje - stwierdził.

Zdaniem Morawieckiego "Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet czy rzecznik dyscyplinarny". - Chcemy się z całą pewnością skoncentrować na najważniejszych sprawach, które przynależą do obowiązków każdego posła opozycji, czyli punktowania tego rządu - zadeklarował.

Zwrócił się też do wyborców PiS. - Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu, gdzie będziemy się zajmowali sami sobą? Czy w ślad za decyzją pana prezesa z piątku o usunięciu nas z partii oczekujecie otwarcia nowego rozdziału? - pytał.

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Czy Morawiecki jest członkiem PiS? "Przyjmuję, że zostaliśmy wypchnięci"

Morawiecki pytany był o to, czy wciąż jest członkiem PiS. - Dzisiaj już, jak rozumiem, nie jestem, ponieważ pan prezes oświadczył tylko, że Komitet Polityczny ma potwierdzić decyzje, które zapadły - przyznał lider Stowarzyszenia Rozwój Plus.

- Brak podpisu tej "lojalki", która była wymagana, skutkował usunięciem nas z partii - przypomniał. - Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci - mówił.

Według Morawieckiego "jest rzeczą jasną, kto spowodował, kto wywołał tę intrygę". - Grupa intrygantów, bardzo niewielka zresztą, paroosobowa grupa intrygantów, obsiadła (...) pana prezesa, i skłoniła go do tego, żeby w tym momencie amputować drugie zdrowe płuco - ocenił.

Decyzja Komitetu Politycznego PiS w sprawie frakcji Morawieckiego

We wtorek zebrał się Komitet Polityczny PiS, który - według zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego - miał jedynie formalnie zatwierdzić to, że "trzydziestu kilku posłów" PiS "zrezygnowało z członkostwa".

Po posiedzeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek oświadczył jednak, że zapadła decyzja, aby skierować sprawę do rzecznika dyscyplinarnego partii. Jak wyjaśnił, sprawa dotyczy 44 osób.