Mateusz Morawiecki komentuje decyzję Komitetu Politycznego PiS. "Próba przeciągania serialu"
- Pan prezes Jarosław Kaczyński podjął w piątek decyzję o usunięciu z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Było to absolutnie jednoznaczne - przypomniał Morawiecki. W związku z tym - jak mówił były premier - złożył swoją rezygnację z funkcji przewodniczącego EKR.
- To wszystko, co dzisiaj zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej - ocenił.
Mateusz Morawiecki komentuje decyzje po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS
Dlaczego zdaniem Morawieckiego serial nie służy krajowi? - Dlatego że do naszych zadań, do zadań obozu patriotycznego, do zadań każdej opozycji w demokratycznym państwie należy przede wszystkim to, żeby punktować rząd - powiedział.
- W tym rządzie dzisiaj pojawiły się takie patologie, takie nieprawidłowości, takie przewały, że powinniśmy się zajmować tylko i wyłącznie tym, a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje - stwierdził.
Zdaniem Morawieckiego "Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet czy rzecznik dyscyplinarny". - Chcemy się z całą pewnością skoncentrować na najważniejszych sprawach, które przynależą do obowiązków każdego posła opozycji, czyli punktowania tego rządu - zadeklarował.
Zwrócił się też do wyborców PiS. - Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu, gdzie będziemy się zajmowali sami sobą? Czy w ślad za decyzją pana prezesa z piątku o usunięciu nas z partii oczekujecie otwarcia nowego rozdziału? - pytał.
Czy Morawiecki jest członkiem PiS? "Przyjmuję, że zostaliśmy wypchnięci"
Morawiecki pytany był o to, czy wciąż jest członkiem PiS. - Dzisiaj już, jak rozumiem, nie jestem, ponieważ pan prezes oświadczył tylko, że Komitet Polityczny ma potwierdzić decyzje, które zapadły - przyznał lider Stowarzyszenia Rozwój Plus.
- Brak podpisu tej "lojalki", która była wymagana, skutkował usunięciem nas z partii - przypomniał. - Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci - mówił.
Według Morawieckiego "jest rzeczą jasną, kto spowodował, kto wywołał tę intrygę". - Grupa intrygantów, bardzo niewielka zresztą, paroosobowa grupa intrygantów, obsiadła (...) pana prezesa, i skłoniła go do tego, żeby w tym momencie amputować drugie zdrowe płuco - ocenił.
Decyzja Komitetu Politycznego PiS w sprawie frakcji Morawieckiego
We wtorek zebrał się Komitet Polityczny PiS, który - według zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego - miał jedynie formalnie zatwierdzić to, że "trzydziestu kilku posłów" PiS "zrezygnowało z członkostwa".
Po posiedzeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek oświadczył jednak, że zapadła decyzja, aby skierować sprawę do rzecznika dyscyplinarnego partii. Jak wyjaśnił, sprawa dotyczy 44 osób.