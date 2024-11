Brzezinski podał datę zakończenia swojej misji

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski przekazał, że będzie pełnił tę funkcję do 20 stycznia 2025 roku. Poinformował, że złożył list rezygnacyjny na ręce prezydenta Joe Bidena i podziękował mu za zaufanie, jakim go obdarzył. "Służba ambasadora była jednym z moich marzeń. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę służył jako ambasador USA w Polsce. Przewyższa to wszystko, co mogłem sobie wyobrazić" - napisał.

"Służba ambasadora była jednym z moich marzeń. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę służył jako ambasador USA w Polsce. Przewyższa to wszystko, co mogłem sobie wyobrazić. Spędziłem trzy bardzo intensywne lata w jednej z najlepszych ambasad USA" - dodał.

Podziękowania dla Joe Bidena

Brzezinski podziękował też prezydentowi USA Joe Bidenowi. "To, że we mnie wierzył, skłoniło mnie do zrobienia wszystkiego, co w mojej mocy, aby sprostać jego prezydenturze" - napisał. Przypomniał, że w czasie, kiedy zarządzał amerykańską placówką w Polsce gospodarz Białego Domu dwukrotnie odwiedził nasz kraj, a on sam towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie i premierowi Donaldowi Tuskowi podczas wizyty w Białym Domu w marcu 2024 roku, kiedy przypadała 25. rocznica wejścia Polski do NATO.