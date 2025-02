Marian Turski nie żyje - podało w komunikacie Muzeum POLIN. Był historykiem, dziennikarzem i jednym z ocalałych z Auschwitz oraz członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Miał 98 lat.

"Zmarł Marian Turski, przyjaciel i współzałożyciel Muzeum POLIN" - napisało muzeum we wtorkowym komunikacie.

"Marianie, Twoje muzeum opłakuje Cię i żegna. Mieliśmy w Tobie oparcie, trudno uwierzyć, że już nigdy Twój palec nie wytyczy szlaku, po którym będziemy zmierzać, ufni, że to najlepsza dla nas droga. Zostawiasz po sobie wielką spuściznę intelektualną, zostawiasz muzeum, które pomagałeś stworzyć i któremu do ostatnich chwil poświęcałeś zaangażowanie, czas i energię. Energię, która wydawała się niespożyta" - czytamy.

Trafił do Auschwitz z łódzkiego getta

Marian Turski urodził się 26 czerwca 1926 roku w Druskiennikach w rodzinie polskich Żydów. Po wybuchu wojny wraz z rodziną znalazł się w getcie łódzkim. Jego bliscy zostali wywiezieni do Auschwitz. Mariana Turskiego w pewnym stopniu chronili przyjaciele z podziemnej organizacji Lewica Związkowa, do której należał. Został deportowany dopiero w sierpniu 1944 roku, jednym z ostatnich transportów do Auschwitz z łódzkiego getta.

W styczniu 1945 roku przeżył Marsz Śmierci do Buchenwaldu, a w kwietniu, gdy do obozu zbliżały się wojska amerykańskie, drugi marsz do Theresienstadt. Tam, chory na tyfus, doczekał wyzwolenia przez wojska sowieckie. Po wojnie zamieszkał w Warszawie. Od 1945 roku działał w młodzieżowej organizacji PPR, a następnie pracował w wydziale prasy PZPR. Od 1958 roku kierował działem historycznym tygodnika "Polityka". Turski był członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, organu doradczego premiera RP w sprawach ochrony i zagospodarowania terenów byłego obozu Auschwitz oraz innych miejsc zagłady leżących w granicach Polski.

Marian Turski M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

"Myśmy byli przekonani, że ma jakąś specjalną umowę ze śmiercią"

Turskiego wspominał na antenie TVN24 Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika "Polityka". Jak mówił, przepracowali razem wiele dekad. - Marian nieprzerwanie od 1958 roku był szefem działu historii "Polityki" - mówił. Dodał, że stale aktywnie brał udział w kolegiach dziennikarskich gazety. - Nie było go z nami tylko przez ostatnie 2-3 tygodnie. Marian czuł się słabo tak gdzieś na początku roku, ale myśmy byli przekonani, że ma jakąś specjalną umowę ze śmiercią - powiedział.

- Byliśmy świadomi, ile ma lat, ale był z twarzy, z energii, zachowania, intelektu młodszy o kilkadziesiąt lat - dodał.

Baczyński mówił, że Turskiemu zależało, aby wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz i tak się stało. - I to był też ten ostatni raz kiedy go widziałem, bo już był bardzo słaby, on był po wielodniowej chorobie - mówił.

Dziennikarz wspominał, że jego przekazem było to, że "nie wolno przegapić momentu, w którym przemoc zaczyna brać górę". -Przemoc między ludźmi, przemoc polityczna, przemoc werbalna - coś, co my dzisiaj nazywamy hejtem, a co ludzi zaraża, jak najcięższa infekcja - dodał.

- Dziełem życia Mariana było Muzeum POLIN. On pracował nad realizacją tego przez wiele lat, zbierał przyjaciół, fundusze, jeździł po całym świecie i chciał żeby powstało muzeum, które nie będzie muzeum Holocaustu, ale muzeum historii Żydów polskich. On to nazwał "muzeum życia" - powiedział.

Jerzy Baczyński wspomina Mariana Turskiego TVN24

Piotr Wiślicki, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i członek rady Muzeum POLIN, mówił, że żegnamy "wielkiego człowieka". - On był naszym drogowskazem. Wspaniały człowiek, dla mnie wspaniały nauczyciel. Jeden z najlepszych, a może najlepszy mój przyjaciel przez lata - powiedział.

Według niego Turski "to był człowiek, który po tak strasznych przejściach wojennych, bardzo trudnych powojennych, był jednak bardzo, bardzo radosną osobą". - Potrafił dawać z siebie taką ilość siły, energii i idei, że zarażał tym wszystkich naokoło - zaznaczył.

Wskazywał też, że "kalendarz miał wypełniony zupełnie". - On był właściwie wszędzie tam, gdzie go potrzebowano. Nigdy nie odmawiał, nigdy - dodał.

Wspominał, że historyk był schorowany, a "jednak zdecydował się, że pojedzie na uroczystość 80-lecia Auschwitz". - On nie był obojętny na żadną krzywdę. I uważał zawsze, że nie być obojętnym, znaczy nie być obojętnym dla każdego. I każdy powinien być dostrzegany - dodał.

Wiślicki: żegnamy wielkiego człowieka TVN24

Autorka/Autor:akr/ft

Źródło: tvn24.pl, PAP